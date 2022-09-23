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日本高中招生海報學生披頭散髮 原來另有深思

香港01／ 撰文／田中貴
學生在海報上披頭散髮，加上奄美妖精「ケンムン」，和一眾學生儀容不整，表達逆風而上的主題。（鹿兒島縣立奄美高等學校圖片）
學生在海報上披頭散髮，加上奄美妖精「ケンムン」，和一眾學生儀容不整，表達逆風而上的主題。（鹿兒島縣立奄美高等學校圖片）

大風吹到頭髮凌亂不堪，既狼狽又無美感，但日本1間高中卻以此為靈感，拍攝招生宣傳海報時，學生竟然都披頭散髮，還加插了當地妖怪頭髮散亂設計照片，與一般陽光氣息的正經校園照片有極大對比，惹來網民關注。

原來校方是想表達學生不怕逆風，決心勇往直前的想法，絕佳創意獲得日本傳媒報道。

鹿兒島縣立奄美高等學校的新學年新生招募海報成為網絡話題，與一般學校海報不同，學生上鏡時不是儀容整潔，而且每個人都披頭散髮，原來是要配合當地大風的環境，表達逆風而上的主題，寫出即使面對疫情、「少子化」、經濟低迷和激烈學校競爭，但來自奄美的學生已經習慣強風，不介意在逆風下學習，海報更加上奄美妖精「ケンムン」，和一眾學生一樣不修邊幅。

「ケンムン」是奄美獨有的妖精，外形和河童有少許相似，但毛茸茸，喜歡摔跤和惡作劇，負責保護山脈，當地有不少相關雕塑和路牌。

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文章授權轉載自《香港01》

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