超級迪士尼狂粉！砸14萬買紀念品 光是襪子就有260雙

英國有一位迪士尼超級狂粉，每次到迪士尼玩都會忍不住買許多紀念品，家中光是迪士尼的襪子就有兩百多雙。

據《鏡報》（Mirror）報導，32歲的瑞貝卡（Rebecca Day）是一位迪士尼狂粉。她在2018年時到巴黎迪士尼樂園玩，從此愛上一切跟迪士尼相關的事物。

據報導指出，從2018年到現在，瑞貝卡已經花了4000英鎊（約新台幣14萬元）買紀念品。她的臥室從裡到外都是迪士尼的玩偶和裝飾品，不只棉被是米奇圖案的羽絨被，房間內還有兩個專門裝迪士尼襪子的抽屜，共有260雙迪士尼襪子。

不少遊客會在到樂園玩時買特殊髮箍，瑞貝卡也不例外。她收集了50幾副髮箍，還有許多髮飾。瑞貝卡說，自從去了迪士尼，她幾乎不曾有過沒穿戴迪士尼衣物或飾品出門的時候。

她分享，自己最喜歡的迪士尼人物是小熊維尼，所以除了迪士尼之外，她也去到小熊維尼的故鄉哈特菲爾德（Hatfield）參觀，甚至還有整套的小熊維尼餐具能做早餐。