32T巨乳「擠到隔壁乘客男友」 空服員要辣模換位置

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聯合新聞網／ 綜合報導
萊婭表示自己因為胸部太大，遭空服員要求換位置。圖擷自Instagram/萊婭個人帳號
萊婭表示自己因為胸部太大，遭空服員要求換位置。圖擷自Instagram/萊婭個人帳號

英國一名26歲女子近期抱怨自己因為胸部太大而遭差別待遇，引發網友討論。

據《鏡報》（Mirror）報導，26歲的萊婭．帕克（Leia Parker）是一名模特兒，她號稱擁有「英國最大的胸部」。今年5月她前往美國工作，並於8月22日搭乘經濟艙回國，不過卻因為這對豪乳遭到「差別待遇」。

萊婭表示，她當時拚命擠進經濟艙座位，但還是不小心碰到隔壁男乘客。沒想到男乘客的女友向空服員抱怨，認為她故意「推擠男友」，希望「這女人跟她的笨大胸快換位置」。這名乘客向空服員要求，希望能讓萊婭換去別的位置。

萊婭說機組人員對她很有禮貌，不斷跟她道歉，還為她準備枕頭。不過由於現場沒有座位，讓她最後只能坐在廚房前的空服椅上。萊婭說雖然空服員對她很有禮貌，但整個經歷讓她很不舒服，不懂為什麼要因為身材受到這種差別待遇。

萊婭擁有傲人雙峰。圖擷自Instagram/萊婭個人帳號
萊婭擁有傲人雙峰。圖擷自Instagram/萊婭個人帳號

空服員 模特兒

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