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「大學生兒子是尼特族」...爸媽Google搜尋紀錄讓他當場爆哭
上網時的一舉動一動，不經意就會留痕！日本1名大學畢業男子最近發現父母上網時在Google網頁的搜尋紀錄，排在前的竟然是與自己有關，當中包括「小孩教育失敗」、「大學生兒子是尼特族」等字眼，令他當場大受打擊，在Twitter發文時更表示正在哭泣。
日本1名Twitter用戶近日上載截圖，並指自己見到父母電腦的搜尋紀錄，內容完全無關不雅，反而發現與自己有關，分別有「小孩教育失敗」、「小孩教育不順利」、「大學生兒子無業、蹲在家中蹲」和「大學生兒子是尼特族」，相信是父母見到原PO已大學畢業，不但沒有外出工作，反而蹲在家裡做「尼特族」，因此感到擔心，甚至認為是家庭教育出現問題，原PO坦言發現父母電腦的搜尋紀錄後正在抽泣，但未有交代為何見到搜索紀錄，以及進一步行動。
帖文引來近14萬人讚好，多名網友留言鼓勵，形容可能並非壞事，「感覺（你的）父母很有責任感」、「如果是事實，就去改變，有什麼好哭」；但亦有人發現搜尋紀錄最下方出現天婦羅炸物和烏龍麵的食譜，笑言可能家長煮了天婦羅炸物和烏龍麵，但被原PO嫌棄，所以將心思放回原PO身上。
親のPCの検索履歴見て今泣いてる pic.twitter.com/YzvozRr0Uj— ∵もつ (@nazenarabamotu) September 13, 2022
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文章授權轉載自《香港01》
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