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自願下海？日偶像女團衝銷量踩底線 人氣最低的團員將「轉戰暗黑界」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本地下偶像女團「PLANCK STARS」近來舉辦團員人氣競賽，銷量最差的團員恐將「轉行暗黑界」。圖／取自Twitter@planckstars
日本地下偶像女團「PLANCK STARS」近來舉辦團員人氣競賽，銷量最差的團員恐將「轉行暗黑界」。圖／取自Twitter@planckstars

沒人氣的偶像就要下海拍成人片？「PLANCK STARS」是日本地下偶像【地下偶像】通常是指沒有經過正規出道、顯少登上媒體版面的非主流偶像，其活動核心多在本地，多數的收入來源來自LIVE演出，或販售周邊商品。女團，以「自由奔放的惡童偶像」為主打形象，近日該團體推出「人氣競賽」，更打出人氣最差的成員將「下海暗黑界」的噱頭，邀請粉絲們趕快來買票「拯救偶像」。官方的另類行銷手法立刻掀起討論，儘管有部分粉絲熱烈支持，仍引起不少民眾不滿，更有人挖出「PLANCK STARS」各種游走在尺度邊緣的「黑歷史」。

日本地下偶像團體「PLANCK STARS」成立於2018年，成員曾經過多次變動。本月16日，官方在推特發出宣傳文，為了吸引新粉絲，團員們將進行「人氣競賽」，將以販售活動票券的方式統計人氣。人氣最高者能獲得自行車，而票券銷量最差者將「AV出道」，官方聲稱該活動都是「成員自願參與的」，還呼籲粉絲們不要阻止偶像的「下海計畫」。

奇葩的行銷手法立刻引發關注，有粉絲興奮表示「太感謝了，請一定要當人氣最後一名」、「有在招募男演員嗎？」、「如果出DVD我會買的」，也有人留言抨擊「不賣就賣不出去的地下偶像」、「排第一名只有自行車，還不如給錢」、「跟最後一名比起來，第一名的獎品也太爛了吧」，多數網友則認為這只是行銷手段，偶像一定不會真的「下海」，「我覺得這太假了，經紀人才不會讓她們去拍片」、「最後一名就『AV出道』一定是騙人的」。

據悉，「PLANCK STARS」因團體風格特殊，過去就有過各種擦邊情慾的「黑歷史」，成員們曾在表演過程中跳到觀眾群內，甚至騎在粉絲身上，與粉絲超近距離接觸。也有成員在舞台上當場脫下內褲，並送給台下的粉絲，甚至讓粉絲們在台下裸上身跳舞，各種混亂場面層出不窮。

日本地下偶像女團「PLANCK STARS」過去就有不少「黑歷史」。圖／取自Twitter@planckstars
日本地下偶像女團「PLANCK STARS」過去就有不少「黑歷史」。圖／取自Twitter@planckstars

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