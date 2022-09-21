賤格！伴郎冒充新郎性侵新娘 辯稱以為是自己老婆 法官不信判重罪

香港01／ 撰文：布萊恩
新加坡1名男子擔任好友的伴郎時，竟然冒充新郎性侵新娘，終被判罪成。圖／擷自：ingimage
新加坡1名男子擔任好友的伴郎時，竟然冒充新郎性侵新娘，終被判罪成。圖／擷自：ingimage

朋友妻不可窺，但他做伴郎時竟性侵新娘！新加坡1名男子擔任好友的伴郎時，竟然冒充新郎性侵新娘，被控後更拒絕認罪，反辯稱以為新娘是自己妻子。惟法官不相信其說法，判他罪成入獄7年及鞭6下。

綜合當地媒體報道，現年42歲的被告是新郎好友，2016年10月獲邀擔任對方的伴郎。婚宴後，伴郎伴娘們到一對新人酒店房繼續吃喝玩樂，新娘由於感到疲倦便先回房間睡覺，新郎則與其他人在大廳狂歡後醉倒昏睡。

新娘於庭上供稱，當日早上6時左右感覺到有人摸其胸部，對方還用手指侵入其私處。她原本以為對方是新郎，不以為意，沒想到轉身一看發現竟不是新郎，嚇得急問「你是誰？」，然後逃出房間。

新娘與新郎之後見到被告從房間走出來，於是與被告對質，對方起初否認非禮她，後來承認「只摸上面沒動下面」，新娘盛怒下到警局報案。

審訊時被告否認2項非禮及性侵罪名，辯稱當時以為自己睡在家中床上，又以為新娘是他的妻子，惟法官不相信其說法，日前判他罪成。至周一（9月19日）針對被告的刑罰陳詞，主控官指被告明知新娘將他誤會成新郎，卻繼續冒充新郎並對其私密部位下手，非常陰險狡詐，最終法官判被告入獄7年，並要鞭6下，辯方律師則表明被告會針對罪成上訴。

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文章授權轉載自《香港01》

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