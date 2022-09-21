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極恐怖！進入「升降機突關門」上升 26歲女教師慘遭夾死 丈夫聞訊崩潰
印度發生恐怖升降機「殺人」事件！一名26歲女教師進入任職學校的升降機時，門突然關閉並向上移動，女教師半身被困在升降機外無法移動，並遭上升中的升降機夾到重傷，送院搶救不治。
綜合當地媒體報道，事發上周五（9月16日）下午1時，在孟買北部郊區馬拉德一間中學任教的26歲女教師耶內爾（Jenel Fernandes）準備搭升降機從6樓教室返回2樓休息室，沒料到卻發生慘劇。
耶內爾正踏入升降機，門就突然關閉並往上移動，耶內爾半個身體被困在升降機外動彈不得，向上移動的升降機瞬間把耶內爾夾到重傷，痛苦尖叫求救。學校工作人員聞聲趕到求援，把耶內爾從升降機拉出來，惟耶內爾送院搶救後仍傷重不治。
據報道，耶內爾今年6月才到這學校任職，詎料不足4個月便發生事故。耶內爾丈夫得知妻子喪命崩潰，當地警方正調查事件，會檢查升降機是否有問題，強調如有任何違規行為，會採取相應措施。
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文章授權轉載自《香港01》
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