極恐怖！進入「升降機突關門」上升 26歲女教師慘遭夾死 丈夫聞訊崩潰

沒人氣的偶像就要下海拍成人片？「PLANCK STARS」是日本地下偶像女團，以「自由奔放的惡童偶像」為主打形象，近日該團體推出「人氣競賽」，更打出人氣最差的成員將「下海暗黑界」的噱頭，邀請粉絲們趕快來買票「拯救偶像」。官方的另類行銷手法立刻掀起討論...

2022-09-21 18:41