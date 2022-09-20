「給我舔一口！」男子拒絕共食 岳母爆氣罵：自私又貪吃

一名男子日前在論壇上分享，自己某天在吃冰淇淋時，竟然被岳母要求一起吃，他覺得很噁心所以拒絕，結果卻遭岳母和太太批評，說他貪吃又自私。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名23歲的男子日前在論壇Reddit上抱怨，自己因為奇怪的原因被太太和岳母罵了一年多。他匿名為「冰淇淋拒絕者」發文，表示自己平常有在健身，所以三週才會吃一次作弊餐，通常吃作弊餐時他就會吃各種垃圾食物。

有一次男子買了冰淇淋當作弊餐，也替妻子和岳母各買了好幾份。不過正當他開心的享用時，38歲的岳母卻一直要求「讓我舔一口」。男子禮貌的拒絕岳母，並表示願意把冰箱中沒開過的冰淇淋跟她分享，卻被拒絕說：「我只是想吃一口嘗味道」。

後來男子把手上的冰淇淋給了岳母，自己去開新的冰淇淋吃，但卻被妻子和岳母責怪，認為他太自私又貪吃，竟然不願意跟岳母分享食物。男子表示，岳母平常會跟家中的狗狗親吻，讓狗狗舔她的嘴巴和臉頰，所以讓他更抗拒跟岳母共食。

這則發文引來許多網友留言，有網友說就算沒有「口水病」，這樣吃別人的東西也很奇怪。也有網友認為，冰淇淋這種食物本來就很難共食，而且就連男女朋友跟夫妻之間都不一定願意分享食物了，怎麼可能還跟岳母一起吃。另外也有網友說，這麼小的事岳母和妻子也可以抱怨一年多，根本是她們太小心眼。