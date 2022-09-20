快訊

高虹安博士論文有沒有授權問題？ 資策會發聲明回應

駭客超囂張！Jennie私照又外流 浴缸泡澡照曝光

靈異事件？投訴鄰居腳步聲太吵 一查卻是空房...可能原因曝

香港01／ 撰文／田中貴
有人不滿該個單位傳出腳步聲，特別是早上11時，揚言如果情況沒有改善，將向管理處投訴，但樓主指該單位今年8月丟空至今。圖擷取自＠satyapple推特
有人不滿該個單位傳出腳步聲，特別是早上11時，揚言如果情況沒有改善，將向管理處投訴，但樓主指該單位今年8月丟空至今。圖擷取自＠satyapple推特

家居受到躁音滋擾，的確是令人很煩惱，但有沒有想過可能是「靈異事件」？日本有網友見到附近單位門前貼上1張字條，內容提及不滿住戶腳步聲擾民，尤其是早上11時階段，揚言情況沒有改善，將向管理處投訴，但樓主卻記得該住戶今年8月已搬出，單位丟空後無人居住，何來腳步聲呢？

貼文引來網友熱議，有人猜測可能有鬼，建議樓主應向投訴者説出實情，指對方應該不敢再投訴。不過也有人理性討論，指「大白天」在指定時間傳出腳步聲，內情應該與鬧鬼無關。

日本1名Twitter用戶上載照片，可見貼在1個單位門前，投訴者用日文稱住戶腳步聲很吵，特別是早上11時，如果情況沒有改善，將向管理處投訴。但樓主指該單位的住戶今年8月初搬出後，至今無人居住，更貼上受驚emoji表達感受。

貼文引來網友熱烈討論，有人質疑早上11時在家活動，是否都叫躁音？也有網友笑說是靈異事件，提醒樓主可以向投訴者説出實情，相信對方「驚埋一份」，嚇到不敢再投訴。不過，有人循合理角度理性推測，估計有可能是地產經紀帶同客戶上門看屋，因而發出聲響。

延伸閱讀：

回魂？母逝世一周年房內只有2人　人工智能冷氣系統偵測到3人存在

離譜！外傭帶男友到主人房親熱　女僱主撞破嚇喊　揭手機藏性愛片

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

「給我舔一口！」男子拒絕共食 岳母爆氣罵：自私又貪吃

一名男子日前在論壇上分享，自己某天在吃冰淇淋時，竟然被岳母要求一起吃，他覺得很噁心所以拒絕，結果卻遭岳母和太太批評，說他貪吃又自私。

靈異事件？投訴鄰居腳步聲太吵 一查卻是空房...可能原因曝

家居受到躁音滋擾，的確是令人很煩惱，但有沒有想過可能是「靈異事件」？日本有網友見到附近單位門前貼上1張字條，內容提及不滿住戶腳步聲擾民，尤其是早上11時階段，揚言情況沒有改善，將向管理處投訴，但樓主卻記得該住戶今年8月已搬出，單位丟空後無人居住，何來腳步聲呢？

老師胸前炸出「核彈級西瓜奶」上課 家長嚇投訴、校方挺到底

一名女老師頂著「核彈級西瓜奶」在課堂上，還有不少「教學」畫面流出引發不少爭議。畫面中可看到她嫻熟地使用木頭切割機器，完美切出一塊木頭板子並向在場的學生們展示，解說如何操作。

鯨魚撞翻船「老人賞鳥團」全數落海 僅6人倖存驚悚過程曝

據國外媒體THE SUN的報導，在新西蘭南島附近的凱庫拉發生一起鯨魚撞翻船隻而發起的一項重大救援行動。起初官方宣布11名乘客全數落入冰冷的海水之中，2名乘客落水身亡，3人下落不明。

外傭帶男友到主人房親熱...女雇主返家撞破「嚇到發抖」 揭手機藏性愛片

能否聘請到好外傭真的講運氣，但這個外傭姐姐的行為也太離譜了！新加坡日前有外傭竟於休息日帶男友回到雇主的寓所，趁雇主離家期間潛入主人房纏綿。女雇主返家時意外撞破姐姐與男友的親密行為，嚇得大哭叫喊，其丈夫則報警處理...

錶迷心碎！網紅搞怪酥炸勞力士 結果驚呆網友

美國樂壇天王製作人班尼布蘭柯（Benny Blanco）最近和廚藝網紅Lynja（頻道名稱是Cooking With Lynja）合作拍了段影片讓美食迷驚呆、讓錶迷心醉，因為片中Lynja指定要Benny Blanco把手錶脫下來讓她油炸，重點是手錶可不是一般的手錶。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。