靈異事件？投訴鄰居腳步聲太吵 一查卻是空房...可能原因曝

家居受到躁音滋擾，的確是令人很煩惱，但有沒有想過可能是「靈異事件」？日本有網友見到附近單位門前貼上1張字條，內容提及不滿住戶腳步聲擾民，尤其是早上11時階段，揚言情況沒有改善，將向管理處投訴，但樓主卻記得該住戶今年8月已搬出，單位丟空後無人居住，何來腳步聲呢？

貼文引來網友熱議，有人猜測可能有鬼，建議樓主應向投訴者説出實情，指對方應該不敢再投訴。不過也有人理性討論，指「大白天」在指定時間傳出腳步聲，內情應該與鬧鬼無關。

日本1名Twitter用戶上載照片，可見貼在1個單位門前，投訴者用日文稱住戶腳步聲很吵，特別是早上11時，如果情況沒有改善，將向管理處投訴。但樓主指該單位的住戶今年8月初搬出後，至今無人居住，更貼上受驚emoji表達感受。

貼文引來網友熱烈討論，有人質疑早上11時在家活動，是否都叫躁音？也有網友笑說是靈異事件，提醒樓主可以向投訴者説出實情，相信對方「驚埋一份」，嚇到不敢再投訴。不過，有人循合理角度理性推測，估計有可能是地產經紀帶同客戶上門看屋，因而發出聲響。

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文章授權轉載自《香港01》