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錶迷心碎！網紅搞怪酥炸勞力士 結果驚呆網友

香港01／ 撰文／世界高級品
廚藝網紅Lynja油炸美國樂壇製作人的Rolex勞力士黃金Datejust過程。（Instagram@cookingwithlynja）
廚藝網紅Lynja油炸美國樂壇製作人的Rolex勞力士黃金Datejust過程。（Instagram@cookingwithlynja）

美國樂壇天王製作人班尼布蘭柯（Benny Blanco）最近和廚藝網紅Lynja（頻道名稱是Cooking With Lynja）合作拍了段影片讓美食迷驚呆、讓錶迷心醉，因為片中Lynja指定要Benny Blanco把手錶脫下來讓她油炸，重點是手錶可不是一般的手錶。

影片只有短短幾十秒，所以整個流程進展的非常迅速，大意就是當Benny Blanco和Lynja見面時，後者說讓我們來炸手錶吧，Benny Blanco聽了先愣一下，再確認一下自己有沒有聽錯，當對方一臉認真跟他說就是要把手錶拿去油鍋裏炸沒錯。他整個人傻住了，因為那只錶不僅是一款勞力士黃金Datejust，它甚至還是紅髮艾德（Ed Sheeran）送的禮物，行情少說要16,500美金（約新台幣51.5萬元）。

Lynja聽了之後只是淡定地回說「I don’t know, I think we should」，接着就強摘Benny Blanco手上的勞力士，接下來的步驟簡直就像把手錶當成了一根雞腿般，Lynja先把手錶沾滿蛋液、裹粉，接着就到了高潮——把手錶放進滾燙的油鍋裏，直到它變得金黃酥脆再夾起來，炸好後的黃金Datejust乍看還真的有點像一隻雞腿，Lynja還敲了敲手錶看看它有沒有炸得夠脆。

心碎的Benny Blanco已經沒有時間去想手錶還好不好的問題，既然都注定要吃吃看自己的炸手錶了，他只想問Lynja一個問題：「有沒有雞尾酒醬可以借我沾一下調味？」Lynja很貼心地先幫Benny Blanco在炸手錶上淋好檸檬汁，再拿出雞尾酒醬給他，這下沒有藉口的Benny Blanco只好閉着眼把手錶沾了醬就往嘴裏塞，他吃了一口之後，還沒吞下去就先跑到水槽邊把黃金脆皮吐掉，此時Lynja拿着被咬掉一部份脆皮的黃金Datejust展示，然後驕傲地宣布手錶還是正常運作，並稱讚這是一款好錶，即使被炸過也還是沒事。

影片下面引來許多網友留言，結果大家都一樣很傻眼，甚至有人還認為這錶應該是假錶，否則Benny Blanco不可能願意讓Lynja拿去炸，當然真相是什麼光看影片不容易看得出來，只能說這個讓人看得驚呼連連的點子的確達到了一定的娛樂效果。當然我們真心希望手錶沒事，如果它是真錶就這樣拿去炸還真的很可惜，即使Lynja宣稱手錶沒事，但經過被油炸後，手錶後續的處理應該也是一個大工程；不過話說回來Benny Blanco畢竟是王牌製作人，就算手錶真的壞了，以他的能力要買只新的也不是什麼問題，只是這下對紅髮艾德會比較不好意思就是了……

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文章授權轉載自《香港01》

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