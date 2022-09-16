過度性感？火辣女醫「脫衣解放」執照沒了 轉戰成人界卻要吃牢飯

太性感也會惹禍上身？緬甸知名的火辣女醫南美善（Nang Mwe San）作風相當大膽，因在網路分享各種清涼美照，而被吊銷醫師執照，頓時失去工作。南美善不改作風，更直接轉戰成人平台，光一個月就能賺到5萬美金（約新台幣156萬元），本以為人生將從此一帆風順，不料緬甸當局竟視她為眼中釘，更以散播色情圖片等罪名將其逮捕。

根據外國媒體報導，34歲的南美善從醫學院畢業後便開始從事醫生的工作，2017年她開始擔任模特兒接案子，更不時在網路上分享接近尺度邊緣的性感影音，這一舉動立刻引起部分民眾謾罵，緬甸醫藥理事會也不能接受她的所作所為，並在2019年時吊銷南美善的醫師執照，讓她斷了一項生計。

南美善並未因此一蹶不振，她持續朝「性感尤物」邁進，2020年她轉戰成人平台，設立「OnlyFans」的帳號，並提供更多讓人血脈賁張的照片，光第一個月就賺了5萬美金，知名度上漲後，她每月也能賺得數千美元，遠超過她當醫生時的收入。除了收費平台外，南美善也時常在社群媒體上分享火辣生活照，為粉絲們謀福利。

然而，南美善大膽的作風卻讓她成為政府的眼中釘，緬甸當局於今年8月以散播暴露照片牟利、破壞緬甸文化…等理由，以當地的《電子通訊法》逮捕了南美善及另一名模特兒田溫喬（Thinzar Wint Kyaw），若罪名成立，兩人恐將面臨7到15年的徒刑。