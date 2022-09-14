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夜夜不孤單！泰國富商擁10妻還瘋狂一夜情 晚年淒涼慘狀曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國一名富商曾是花花公子，更與10名女子結婚，不料晚景淒涼，僅一名女兒陪在他身邊，照料他的生活。示意圖／Ingimage
泰國一名富商曾是花花公子，更與10名女子結婚，不料晚景淒涼，僅一名女兒陪在他身邊，照料他的生活。示意圖／Ingimage

年輕時「閱人無數」，年老後卻孤苦伶仃？泰國一名男子曾是財力雄厚的房地產商，當年他靠著俊俏的外表迷惑全城女子，到處拈花惹草，整個泰國幾乎都有他的女人，甚至還娶了10位妻子，組成了一個超級大家庭。然而，風流男子的晚年卻相當淒涼，目前他已無法自理生活，且只有一位女兒伴他身邊照料，其他妻兒全都不見蹤影，甚至還需登報找人。

根據《泰國頭條新聞》《Eva.vn》報導，79歲的樸瓦納特（Phuwanat Rattanawichit）年輕時曾是位英俊的房地產商，帥氣的外表再加上多金的口袋，讓他走到哪裡都被美女簇擁。樸瓦納特的風流史也相當精采，他走訪過許多城鎮，各地都留有一段翻雲覆雨的回憶，不僅一夜情的次數多到數不清，他更娶了10名妻子，可以說整個泰國都有他的女人。

據悉，樸瓦納特的每一名妻子都為他生了孩子，原以為能組成一個幸福美滿的超級大家庭，不料樸瓦納特的晚年卻相當悲慘。樸瓦納特退休後就到寺廟生活，沒想到一日不慎在浴室跌倒，身體狀況急轉直下，無法再自理生活，並於今年1月返家休養。

樸瓦納特的健康情形每況愈下，不僅肌肉無力，甚至還出現記憶力退化的症狀，而當年的大家庭也早已人去樓空，妻兒全都不知去向，目前僅有大女兒樸拉帕頌（Prapassorn Rattanawijit）一人負責照料樸瓦納特的生活。但一個人的負擔實在太重，樸拉帕頌情急之下才在報紙上刊登尋人啟事，盼父親的妻子與孩子們能回家一趟，一起照顧父親，目前已知有4名妻子已離世。

泰國 孤獨

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