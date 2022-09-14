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業者開發成人限定洋芋片 「妹妹口味」激起狂野想像

聯合新聞網／ 綜合報導
立陶宛一家公司推出「妹妹口味」的洋芋片，還說是開發團隊「經驗分享」後才調配出的口味。圖擷自CHAZZ官網
立陶宛一家公司推出「妹妹口味」的洋芋片，還說是開發團隊「經驗分享」後才調配出的口味。圖擷自CHAZZ官網

包裝上面寫著18歲以上成人限定，這款限定版的特殊洋芋片引發不少討論。

ODDITYCENTRAL報導，立陶宛一家洋芋片公司推出一款新口味，竟然是18禁的「妹妹口味」，讓人好奇究竟嘗起來味道如何。報導指出，CHAZZ過去也曾推出許多特殊口味，像是調酒「血腥瑪麗」口味和「貝類配白酒」口味，不過這次推出的口味可說是令人始料未及。

該公司官網指出，許多研究數據指出，千禧世代的年輕人性愛的頻率竟然比爸媽少了三倍。CHAZZ認為，現在的年輕人寧可使用社群媒體，也不喜歡面對面溝通、約會和性愛，因此公司決定透過這款特殊口味的洋芋片，吸引大家的注意，喚醒年輕人對該議題的關注。

CHAZZ官網也寫到，這款洋芋片是專為勇敢且擁有自由靈魂的人所設計的。嘗過後會回想起最狂野的戀愛經驗，或是回想起第一次真正墜入愛河的時候，甚至還有可能「口爆」。

公司表示，全公司的行銷部門都非常努力開發這款洋芋片，大家都分享了自己「記憶中的味道」，還特地上網詢問網友意見。開發團隊最後選出10幾種香料，並邀請歐洲三大香料製造商協助，不斷調整成分與比例，才推出這款「妹妹口味」洋芋片。

不僅如此，官網還特別寫了一段話給各年齡層的女性，表示「如果這兩年有男性讓妳很舒服的話，有可能妳就參與了這款洋芋片的開發過程喔」。不過這款洋芋片可不便宜，官網定價為9.99歐元，約為台幣316元。

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