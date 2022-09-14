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時間管理大師？63歲男43年間娶53個老婆 稱不為性慾只為內心平靜

香港01／ 撰文：夏洛特
沙地阿拉伯63歲男子阿卜杜拉自20歲首次結婚後，在接下來的43年間，他總共娶了53位妻子，故被戲稱為「世紀之最」的一夫多妻主義者。（MBC截圖）
沙地阿拉伯63歲男子阿卜杜拉自20歲首次結婚後，在接下來的43年間，他總共娶了53位妻子，故被戲稱為「世紀之最」的一夫多妻主義者。（MBC截圖）

不少國家仍實行一夫多妻制，沙特阿拉伯1名6旬男子聲稱為了找到真命天女，以尋求心靈慰藉，竟娶43間竟取妻53次。當他一發現妻子與他不合時，就會馬上提出離婚，再娶另1個心儀女子。面對網民批評他多次婚娶，他解釋指結婚可「避免不道德的惡習」，又稱是為了「內心的平靜」。現時他與第53任妻子生活幸福，強調不打算再娶。

綜合外媒報道，沙特阿拉伯63歲男子阿卜杜拉（Abu Abdullah）被戲稱為「世紀之最」的一夫多妻主義者。他日前接受當地電視台訪問時表示，自20歲首次結婚，在接下來的43年間，總共娶了53位妻子。阿卜杜拉的首任妻子比他大6歲，「當我第一次結婚時，我不打算娶1個以上的女人，因為我覺得生活舒適，而且又已有孩子」，但過了一段時間後，他覺得婚姻出現問題，於是決定在23歲時再娶一女，並把決定告知妻子。

然而沒多久，阿卜杜拉與第1任及第2任妻子爆發衝突，於是他決定「三度、四度再婚」。其後類似的矛盾不斷出現，但根據法例他只能同時擁有4名妻子，於是他便與前3任妻子離婚，再物色適合的女子。他自稱領悟到結婚目的「是為了安穩和內心的平靜」，而非性慾及個人快樂，因此他便踏上「尋妻之旅」，誓要找到真命天女。

「這麼長的歲月間，我娶了53個女人」，阿卜杜拉表示，他最短的婚姻只維持了1晚，當新婚夜一過，他發現對方「不對勁」，就即時提出了離婚，「在這世界上，每個男人都希望找到1個女人，並永遠和她在一起」。阿卜杜拉解釋，他所經歷的50多段婚姻都是為了找到能令自己感到高興的妻子，他又指自己一直嘗試公平對待所有妻子。

對於有人抨擊他不斷結婚離婚的行為，他就辯稱是為了「防止自己墮落」，避免婚姻以外的性行為，稱其大部份的前妻都是沙特阿拉伯女人，但亦曾在出差時與外國女子結婚，「我一般會逗留3至4個月，所以我結婚以避免不道德的惡習」。早前阿卜杜拉與1位女子結婚後，表示沒有再婚打算，似已找到一生摯愛，他雖未有提及該女子如何擄獲他的痴心，但就透露「『安穩』不能從年輕女子身上找到，卻能從年長女子身上找到」。

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文章授權轉載自《香港01》

結婚 婚姻 離婚 一夫多妻

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