影／模特兒泳裝秀全靠膠帶遮點 設計師掛保證「撕下不受傷」

只用幾條膠帶遮住重點部位，竟然就是今年紐約時裝週的新款泳裝！

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這款「性感膠帶裝」是由自稱為「膠帶先鋒」的設計師阿瓦雷斯（Joel Alvarez）所設計的。9月11日，他在曼哈頓的紐約時尚週推出最新的膠帶泳裝系列。

這一系列的膠帶泳裝比之前的設計更簡約，他只用簡單的黑白色膠帶，在模特兒身上貼出線條遮蔽重點部位。大部分的模特兒都只用一條或多條膠帶貼住胸部，私密處則以「花」型的膠帶貼住。阿瓦雷斯強調，他使用的是不會傷害皮膚的藝術用膠帶，因此模特兒在撕下時也不會受傷。

阿瓦雷斯的這系列設計稱為「黑膠計畫」（The Black Tape Project ）。官網上寫到，2008年時，阿瓦雷斯有次在替模特兒準備走秀，模特兒建議他可以用電工膠帶完成造型，因此讓他開始有用膠帶設計泳裝的靈感。阿瓦雷斯笑稱，自己的膠帶處女作「看起來就像用兩個橡皮筋綁住的火腿」，因此他後來做了許多改良。

他也在官網上販售這些經過設計的藝術用膠帶，除了最基本的黑色，也有其他特殊的金屬色，價錢從9.99美元到29.99美元不等（約308元到927元台幣）。