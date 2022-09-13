英男家中窩沙發玩PS5卻遭雷擊 撿回一命簽樂透只中200塊

英國一名男子某日雷雨交加時，窩在家中沙發玩電玩，卻意外遭雷擊，被家人緊急送醫後，大難不死存活下來，被醫護人員稱為奇蹟。

根據《太陽報》報導，名為艾登的男子在風雨飄搖的那天，待在家中沙發上激烈地打著PS5，令人也想不到的是，雷擊意外穿過他家窗戶，打到正坐在沙發上的他。

當時他的手臂感到一陣痛苦的灼傷，且感到相當無力，他的父母發現後緊急將他送往醫院，醫護人員評估他應該有短暫昏厥幾秒。

而艾登則在醫院裡待了將近7個小時觀察才出院，他的手臂上留下了約60個燒燙傷痕跡，手掌附近還有一個爆裂星星圖樣的傷痕，以及局部肌肉受損與腿部灼傷。

根據艾登的形容，他說當時只聽到一聲非常響亮的劈啪聲，就是雷響的聲音。接著他覺得身體非常重，好像被重物壓住一樣，這沈重感持續了幾秒鐘後，接著他感覺到自己的手臂有非常燙的灼熱感，當時他心中想著，這應該是他最後一次在雷雨中玩可愛的貓咪遊戲。

被雷擊之後，艾登認為這是非常渺小的機率才發生的事，因此還跑去買了樂透彩，但只中了6英鎊（約台幣216元）。

據統計，在英國有120萬分之一的機率在室內或室外被雷擊中。