「泰」慘了！女生霧眉慘變4條眉 1年不敢出門…靠他無償力挺

紋眉最重要是要夠自然，而「霧眉」近年受到不少愛美的女生追捧，不過緊記要慎選紋繡師！泰國有女子早前花費1500泰銖（約324港元）霧眉，沒料到紋繡師手藝差劣，原有眉毛不但沒有變得濃密，還多了2條眉在上方，「4條眉」令她大受打擊，1年來也不敢出門，幸其後獲得1名善心紋繡師免費義助，成功擺脫惡夢。

據英國《太陽報》報道，32歲女子Nipapron Meeking去年計劃與朋友旅行，事前便去霧眉，希望自己變得更漂亮，朋友向她推薦了羅勇市（Rayong）1間美容院，她花費了1500泰銖（約324港元），沒料到紋繡師竟在她原有的眉毛上方霧眉，令她變成有4條眉毛，她崩潰大呼「我照鏡子後無語了」。

紋繡師原承諾會替她修復，詎料該間美容院翌日起關閉，Nipapron Meeking一直未能聯絡到該名紋繡師。她無法接受自己的眉毛變得一塌糊塗，1年來都不敢出門，難過地說「我不知道該怎麼做，大部分時間都留在家裏，因為這真的很影響我的自信心」，她曾找過多名紋繡師，但也無法解決問題。

紋繡師Pattawee Phumkasem（左）得悉Nipapron Meeking（右）的遭遇後，主動聯絡並表示願意免費幫助。（「AmarinTV」YouTube影片截圖）

幸好Nipapron獲得貴人幫助，紋繡師Pattawee Phumkasem得悉其遭遇後，主動聯絡並表示願意幫助，「這情況通常需要1.5萬泰銖（約3243港元）解決，但我願意免費」。Pattawee為Nipapron去除舊墨水，並用3個月時間等待褪色，接着勾勒出新的眉毛，Nipapron終於在近日重獲新生，她感動地說「我終於可以過正常人的生活了」。

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文章授權轉載自《香港01》