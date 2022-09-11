駭人怪物真實版？漢江10公尺長「水怪」露脊柱游泳影片瘋傳

漢江有怪物？南韓民眾日前在首爾盤浦大橋附近的漢江，拍到1條長約10公尺不明生物，該條「水怪」在江中靈活自如地游泳，部份身體露出水面，路線呈「S形」。不少人看完片段都聯想到恐怖片《駭人怪物》的情節，大呼恐怖，不過當地專家則估計，很可能是外來的爬行動物或大蛇。

片段在網絡上瘋傳，只見一條體型修長的不明生物在漢江中游泳，動作靈活自如，特別的是其游泳路線呈「S形」。據當地電視台JTBC報道，本周二（6日）下午5時許，有市民駕車駛過大橋時，發現漢江中出現奇怪生物因而拍下影片。

目擊者表示，目測不明生物約10公尺長，像一條巨大鰻魚，形容眼前景象非常可怕及令人驚訝。有南韓網友則指，自己亦曾在漢江目睹類似生物，初時以為是木頭，但發現牠會移動；亦有人聯想到《駭人怪物》的情節，都是漢江中出現從未見過的怪物，「這是電影真人版？」、「感覺像外星蛇」；不過有網友估計是有人隨意遺棄動物所致。

南韓國立生物資源館兩棲爬行動物研究員表示，由於拍攝距離太遠，看不清這生物身上的花紋，故無法確定具體物種。他估計，這很可能是外來的爬行動物或蛇等物種，而且考慮到南韓也有人把8至9公尺長的蛇當寵物飼養，因此牠有可能只是一條蛇。

南韓民眾日前在首爾盤浦大橋附近的漢江，拍到1條長約10公尺不明生物，「水怪」在江中靈活自如地游泳，路線呈「S形」。（影片截圖） 南韓民眾日前在首爾盤浦大橋附近的漢江，拍到1條長約10公尺不明生物，「水怪」在江中靈活自如地游泳，路線呈「S形」。（影片截圖） 南韓民眾日前在首爾盤浦大橋附近的漢江，拍到1條長約10公尺不明生物，「水怪」在江中靈活自如地游泳，路線呈「S形」。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》