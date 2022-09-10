奢侈煩惱？櫻花妹努力運動盼縮胸 「甜蜜重負」竟愈來愈大

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聯合新聞網／ 綜合報導
日本網紅藤田桃想靠鍛鍊胸肌「縮水」上圍，不料身材卻大升級。圖／Instagram@momo_pon12
日本網紅藤田桃想靠鍛鍊胸肌「縮水」上圍，不料身材卻大升級。圖／Instagram@momo_pon12

完美身材竟然變成「甜蜜負擔」？許多女生勤於鍛鍊身體，就是為了追求凹凸有致的曲線，但日本網紅藤田桃（藤田もも）卻與大家不同，擁有天使臉孔、魔鬼身材的她，曾因豐滿的上圍感到羞恥。藤田桃希望藉由運動讓胸部縮水，更花了好一段時間鍛鍊胸肌，不料卻「聰明反被聰明誤」，身材「不減反增」還再度升級，令她相當驚訝。

24歲的藤田桃是日本知名網紅，也時常在YouTube頻道更新影片，152公分的她擁有傲人的F罩杯。據悉，藤田桃自小的發育就非常好，高中時已達到E罩杯，當時身為田競社社員的她，對豐滿的上圍感到害羞，為了避免他人的異樣目光，她還會在跑步時遮住胸部，相當在乎他人眼光。

為了讓胸前縮水並預防胸部下垂，藤田桃開始進行胸肌鍛鍊，沒想到卻「越挫越勇」，她的罩杯竟再度升級，運動後的結果不如預期，讓她非常傻眼，萬萬沒想到會從E罩杯變F罩杯，足足升了一個CUP。

藤田桃也漸漸轉念，現在的她大方分享自己的好身材，她自2018年踏入寫真行業，並在2020年轉戰改當YouTuber，頻道更累積達21.7萬人訂閱，頗受大眾支持。藤田桃也不時在社群媒體上分享自己的泳裝照，以遊走在尺度邊緣的方式，讓粉絲們大飽眼福。

藤田桃時常在社群平台分享生活照。圖／Instagram@momo_pon12
藤田桃時常在社群平台分享生活照。圖／Instagram@momo_pon12

日本 網紅

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