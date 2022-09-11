快訊

避免食物變質卻標榜無添加防腐劑？留意商品包裝標示陷阱

薪水比銀行少卻超夯！內行人曝「四大會計師事務所」終極優點

「以後麥假好人」廖老大否認歧視懷孕 勞工局仍認為不妥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國西洋棋小鮮肉要求「脫光光下棋」：證明我沒什麼好藏的

聯合新聞網／ 綜合報導
尼曼（左）在接受訪問時，表示自己為了證明清白什麼都願意做。圖擷自YouTube/Saint Louis Chess Club
尼曼（左）在接受訪問時，表示自己為了證明清白什麼都願意做。圖擷自YouTube/Saint Louis Chess Club

今年19歲的漢斯·尼曼（Hans Niemann）是世界西洋棋聯合會（FIDE）認證的西洋棋特級大師。近期他身陷「下假棋」疑雲，氣得他表示願意「裸體下棋」以示清白。

LAD BIBLE報導，19歲的漢斯·尼曼日前打敗世界冠軍卡爾森（Magnus Carlsen），不過卻因此遭指控是靠著作弊才能贏棋。原來卡爾森在輸棋後於推特上發文，文中寫到自己已經退出比賽，並在下方附上一支影片。影片中是知名足球教練穆里尼奧（Jose Mourinho）接受採訪時表示：「要是我講出來，我就有大麻煩了。」

這樣的發文和影片內容，讓不少人都懷疑卡爾森是在暗指尼曼作弊。受到這樣的指控尼曼非常不滿，日前接受訪問時為自己辯白。他表示，自己之前的確在知名網站Chess.com的遊戲中作弊，後來有人問他，他也承認了。他之所以承認，就是因為不想說謊，也不想延伸其他謠言。但尼曼強調，那之後自己從未在正式西洋棋賽事中作弊。

他表示，當初作弊的行為，讓他自食惡果，他放棄了做實況主的高額收入和流量，也放棄參加任何賽事，這樣的經歷讓他失去許多朋友。他認為彌補的方式就是努力重新來過，因此他一年參加260場比賽，每天練習12小時，只為了證明自己已經改過自新。

尼曼說，他為了西洋棋放棄一切，但Chess.com卻相信卡爾森的指控，將他的資料從網頁上刪除，也沒有邀請他參加全球西洋棋錦標賽。他表示，為了證明自己，他什麼都願意做。要他脫光下棋也可以，因為他知道自己清清白白。他也強調，過去幾年他非常努力要彌補曾經作弊的錯誤，希望他的成績和努力能夠證明他已經記取教訓。

詐騙

延伸閱讀

到拉斯維加斯度假 男泡泳池驚見自己的分身：跟我長一模一樣

蛇蠍美人疑遭背叛 持刀狂砍同居男友再勒死「殺意十足」

名校足球隊爆不當體罰！強逼剃光頭、坐空氣椅子 整隊球員幾乎快跑光

影／吃了32,000個漢堡 大麥克狂粉乾脆在麥當勞求婚

相關新聞

駭人怪物真實版？漢江10公尺長「水怪」露脊柱游泳影片瘋傳

漢江有怪物？南韓民眾日前在首爾盤浦大橋附近的漢江，拍到1條長約10公尺不明生物，該條「水怪」在江中靈活自如地游泳，部份身體露出水面，路線呈「S形」。

美國西洋棋小鮮肉要求「脫光光下棋」：證明我沒什麼好藏的

今年19歲的漢斯·尼曼（Hans Niemann）是世界西洋棋聯合會（FIDE）認證的西洋棋特級大師。近期他身陷「下假棋」疑雲，氣得他表示願意「裸體下棋」以示清白。

受不了他整天打電動分手 女盜入前任帳號玩到降級報復

另一半的一些壞習慣可能會讓人受不了憤而分手，不過國外這名女子不但因為男友太愛打電動提分手，還想出超有創意的報復方式。

比車還寬！超狂車主「鱷魚後保桿」上高速公路 網友猜原因是這個

根據《DAILY STAR》報導，一名住在美國佛羅里達州（Florida）的女子，這個月在州際公路上看見有車主把11英尺（約3.4公尺長）的鱷魚「折起來」綁在車尾。這一幕讓不少人超級傻眼，甚至被稱為有史以來「最佛羅里達」的照片。

奢侈煩惱？櫻花妹努力運動盼縮胸 「甜蜜重負」竟愈來愈大

完美身材竟然變成「甜蜜負擔」？許多女生勤於鍛鍊身體，就是為了追求凹凸有致的曲線，但日本網紅藤田桃（藤田もも）卻與大家不同，擁有天使臉孔、魔鬼身材的她，曾因豐滿的上圍感到羞恥。藤田桃希望藉由運動讓胸部縮水，更花了好一段時間鍛鍊胸肌...

美魔女自稱睡過千名人夫 樂稱：9月是偷吃旺季

一名年過半百的「超級小三」近期在接受媒體訪問時，爆料自己和超過千名人夫有染，甚至還說9月是她最喜歡的月份，因為這個時間最適合出軌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。