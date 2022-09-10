美魔女自稱睡過千名人夫 樂稱：9月是偷吃旺季

一名年過半百的「超級小三」近期在接受媒體訪問時，爆料自己和超過千名人夫有染，甚至還說9月是她最喜歡的月份，因為這個時間最適合出軌。

據《太陽報》（The Sun）報導，今年50歲的女子葛溫妮絲（Gweneth Lee）接受採訪時表示，自己到目前為止已經跟超過一千位人夫交往過。為了維持這些關係，她甚至要倫敦、加州兩地跑。葛溫妮絲也提到，她認為9月是她最喜歡的月份，因為有很多段關係都是在這段時間展開的。

專為已婚人士設計的交友網站「禁斷邂逅」（Illicit Encounters）針對用戶進行調查，結果顯示，已婚人士更有可能在9月開始一段婚外情。調查指出，秋季時婚外情增加了22%，這是因為漫長的暑假會讓夫妻倆都很有壓力。另外，現在許多人都已經不用在家工作，外遇的機率便也跟著提升。

葛溫妮絲認為大家都沒辦法跟自己的伴侶共處太久，因為看久了就會很膩。她說自己之所以能擁有超過一千名戀人，就是因為他們「看膩了另一半的臉和身體，甚至也不想跟他們講話」。她也提到，自己有一個已婚的女性朋友也在外面有小王，她之所以還留在家庭裡，只是為了經濟上的考量，以及希望和丈夫共同扶養小孩。

她也提到，自己雖然有過婚姻，但不想要再有這種長期的關係。她覺得已婚男人更懂得欣賞、讚美她，而且她的戀人都很捨得送禮。「我最近才收到一輛汽車和一張達利的名作」，葛溫妮絲說。被問到談這樣的禁斷之戀她會不會有罪惡感，她也雲淡風輕地說完全不會，「畢竟偷吃的人又不是我」。