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受不了他整天打電動分手 女盜入前任帳號玩到降級報復

聯合新聞網／ 綜合報導
女子說她駭入男友的遊戲，故意把他玩到降等報復。圖擷自Tik Tok
女子說她駭入男友的遊戲，故意把他玩到降等報復。圖擷自Tik Tok

另一半的一些壞習慣可能會讓人受不了憤而分手，不過國外這名女子不但因為男友太愛打電動提分手，還想出超有創意的報復方式。

據《鏡報》（Mirror）報導，國外一名女子帕曼（Francesca Parman）日前在Tik Tok上分享自己跟前任分手的經過。她說男友在交往時非常喜歡打電動《FIFA》，甚至為了打電動不肯跟帕曼出門約會。

玩家在玩這個遊戲時，可以根據球賽中的表現賺取金幣，這些金幣可以用來購買不同的球員或是禮包，因此男友非常沉迷於賺金幣。帕曼說，男友有幾百萬英鎊的金幣，但對帕曼來說這根本不是真的錢。在和男友提出分手後，她駭入男友的帳戶，把他的等級玩到降等。不僅如此，她還把男友那幾百萬英鎊的金幣全都用來買「手舞足蹈」功能，所以每次球員進球時，就會出現歡呼、跳舞的畫面。

她在影片最後向男友嗆聲：「你傷了我的心，我就加倍奉還傷害你，不要給我亂搞！」這部影片截至目前為止已經有近30萬的點閱率，有不少網友也紛紛分享自己的報復行動。有網友就說：「我把他Netflix上所有正在觀看的影片跳到最一開始」句末還搭配一個心滿意足的表情符號。另一名網友則說她把冷凍魚肉偷偷放進男友家的暖氣機裡，讓男友家裡「魚味無窮」。

@francescaparman

#stitch with @Sadielane still a proud moment.

♬ original sound - Francesca Parman

帕曼說，這是她在分手後做過最小心眼的事，不過她也一點都不後悔這麼做。她表示，之所以會這麼做，是因為想讓男友知道結束這段關係對她造成什麼傷害。

分手 電玩

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