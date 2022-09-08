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影／吃了32,000個漢堡 大麥克狂粉乾脆在麥當勞求婚

聯合新聞網／ 綜合報導
唐對大麥克超級熱愛，連求婚都是在麥當勞求的。圖擷自YouTube/金氏世界紀錄
唐對大麥克超級熱愛，連求婚都是在麥當勞求的。圖擷自YouTube/金氏世界紀錄

今年68歲的唐（Don Gorske）是大麥克的超級狂粉。從19歲那年第一次吃到大麥克以後，他就再也戒不掉了。

LAD BIBLE報導，唐表示，自己當年住在威斯康辛州，買了新車以後，第一個去的地方就是麥當勞。他還記得當時是1972年5月17日，他點了三個大麥克當午餐，吃了以後驚為天人，所以同一天又跑回去兩次，後來又多吃了六個大麥克。自此之後，他就開始累積吃大麥克的驚人紀錄。

為了記錄自己到底吃了多少漢堡，他把每張發票和每個漢堡和都留下來。就連生日的時候他吃的也不是蛋糕，而是插著蠟燭的漢堡。唐對大麥克的熱愛到一個程度，甚至決定在麥當勞向妻子求婚。妻子表示，剛開始認識時不知道唐對大麥克這麼癡迷，雖然他每天都會吃大麥克，但她從沒想過丈夫會就這樣吃一輩子。

現在唐已經是大麥克狂粉的金氏世界紀錄保持人，截至去年8月為止，他已經吃了至少32340個大麥克。不過雖然天天吃麥當勞，他的身體狀況卻非常良好。他表示，自己每天都會健走維持健康，而且也不吃薯條。

唐說自己還會「繼續吃下去」，因為從他第一次吃大麥克開始，他就知道自己「接下來這輩子都要繼續吃它」。

麥當勞 大麥克 漢堡 金氏世界紀錄

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