快訊

3天壞4次！台鐵號誌故障影響中秋連假疏運 上午訊號異常尚未排除

250萬道奇肌肉車遭竊 車主靠GPS一路找回愛車

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名道奇美式肌肉車主，在TikTok上分享如何用GPS把自己價值70,000英鎊（約台幣250萬）的愛車找回來。圖擷自Kimberly Cohn
美國一名道奇美式肌肉車主，在TikTok上分享如何用GPS把自己價值70,000英鎊（約台幣250萬）的愛車找回來。圖擷自Kimberly Cohn

美國一名道奇美式肌肉車車主，在TikTok上分享自己價值70,000英鎊（約台幣250萬）的愛車遭竊，以及他如何用GPS把車子找回來，讓不少網友稱奇。

根據《太陽報》報導，TikTok用戶金柏莉（Kimberly Cohn）把自己跟丈夫找回自己車子的過程，用手機錄下，兩人從德州追起，沿著GPS訊號移動，最後停在一排商店外，他們看到紫色肌肉車的身影，兩人隨後下車查看，發現車子有巨大凹痕。

接著金柏莉用手機鏡頭繞著被偷走的愛車來回巡視，發現駕駛座的車門與車身其他地方，都有很明顯的撞擊痕跡，但除了部分掉漆與車身損壞外，其他部分看起來狀況良好。

看到價值台幣250萬愛車的毀損，從車門的刮痕到車身上的凹痕，算起來都要花費至少1,000英鎊（約台幣3萬5千元）修理。

TikTok 車主

延伸閱讀

英國最長壽店員 她96歲仍每週輪三班顧寵物店

誰管我自戀！太愛婚紗不想脫掉 新嫁娘每天穿著做家事

幼年總被嘲笑表情僵硬「不會笑」 罕病女克服心魔當上模特兒

熱浪不忍了！脫光衣服助降溫 英國加入裸體社團成員增2倍

相關新聞

250萬道奇肌肉車遭竊 車主靠GPS一路找回愛車

美國一名道奇美式肌肉車主，在TikTok上分享自己價值70,000英鎊（約台幣250萬）的愛車遭竊，以及他如何用GPS把車子找回來，讓不少網友稱奇。

影／烏克蘭黑猩猩落跑閒逛 被防雨夾克與自行車勸回家

烏克蘭東北部的哈爾科夫飽受戰火蹂躪，但日前從動物園落跑的雌性黑猩猩「琪琪」（Chichi）不僅沒有心生膽怯，反而進城後獨...

影／吃了32,000個漢堡 大麥克狂粉乾脆在麥當勞求婚

今年68歲的唐（Don Gorske）是大麥克的超級狂粉。從19歲那年第一次吃到大麥克以後，他就再也戒不掉了。

做完提臀手術「像被卡車撞過」 女花數百萬整形：我要變瑪麗蓮夢露！

美國加州一名女性為了讓自己看起來像瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe），6年內花了72,000美元（約台幣220萬元）做了整形手術。

生日變忌日！「粉紅吐舌異形」前額長長象鼻嚇壞主人 網友卻說好運來了

根據外媒《DAILY STAR》報導，上週五在菲律賓的內格羅斯島（Negros）上，誕生了一隻畸形小豬。臉上除了豬鼻子，在前額的位置更發現了一條類似象鼻的長條物，在當地掀起熱議。

到拉斯維加斯度假 男泡泳池驚見自己的分身：跟我長一模一樣

這是雙胞胎嗎？一名男子到拉斯維加斯度假，卻意外發現一名跟他長得幾乎一模一樣的遊客，讓他大吃一驚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。