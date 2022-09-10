250萬道奇肌肉車遭竊 車主靠GPS一路找回愛車
美國一名道奇美式肌肉車車主，在TikTok上分享自己價值70,000英鎊（約台幣250萬）的愛車遭竊，以及他如何用GPS把車子找回來，讓不少網友稱奇。
根據《太陽報》報導，TikTok用戶金柏莉（Kimberly Cohn）把自己跟丈夫找回自己車子的過程，用手機錄下，兩人從德州追起，沿著GPS訊號移動，最後停在一排商店外，他們看到紫色肌肉車的身影，兩人隨後下車查看，發現車子有巨大凹痕。
接著金柏莉用手機鏡頭繞著被偷走的愛車來回巡視，發現駕駛座的車門與車身其他地方，都有很明顯的撞擊痕跡，但除了部分掉漆與車身損壞外，其他部分看起來狀況良好。
看到價值台幣250萬愛車的毀損，從車門的刮痕到車身上的凹痕，算起來都要花費至少1,000英鎊（約台幣3萬5千元）修理。
@oreodogmom
#stolencar #foundcar #dodgechallenger #dodgechallengerhellcat #hellcat #houstontx #husbandscar♬ original sound - 💋Kimberly Cohn💋
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