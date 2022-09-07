到拉斯維加斯度假 男泡泳池驚見自己的分身：跟我長一模一樣

這是雙胞胎嗎？一名男子到拉斯維加斯度假，卻意外發現一名跟他長得幾乎一模一樣的遊客，讓他大吃一驚。

據LAD BIBLE報導，美國一名男子尚恩（Sean Douglas McArdle）日前到拉斯維加斯的火鶴酒店度假，正當他在泳池裡泡水享受時，卻隱約感覺到周遭人對他指指點點和竊笑。沒想到他環顧四周，竟然看見自己的「分身」。

旁邊一名同樣在泳池中的男子，不僅跟他戴著相似的牛角框眼鏡，還戴著款式相似的帽子。尚恩說，他看見對方的第一個想法就是：「天啊！那傢伙跟我照鏡子會看到的那個人長得一模一樣！」不過他馬上又覺得，對方看起來比我還酷，他的雷朋看起來是正版的，不像我的是仿冒品。

尚恩還上前跟對方搭話合影，不過他說對方的聲音聽起來像錄音檔會出現的聲音，跟自己的一點都不像。他將這段經歷跟照片分享到論壇Reddit，吸引超過9萬人按讚，不少人看了直呼：「真的太像了！」

也有網友開玩笑問尚恩是不是領養來的，更有人認為兩人應該就是雙胞胎。不過尚恩強調兩人真的是在泳池中巧遇的，他也是直到遇見對方才相信世界上真的有跟自己長得幾乎一樣的人。