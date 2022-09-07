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學業優異致殺身之禍！印度狠媽請女兒男同學飲毒汽水 涉謀殺被捕

香港01／ 撰文：喬納森
男童飲完毒汽水後，嘔吐至昏迷，留院3日終告不治。（網上圖片）
男童飲完毒汽水後，嘔吐至昏迷，留院3日終告不治。（網上圖片）

同學之間比較學業成績屬良性競爭，但印度有位母親卻想法極端，懼怕班中1名優秀男生會超越其女兒，趁校慶活動期間，暗中給他加入不明藥物的汽水，男生飲下加料汽水後嘔吐昏迷，送院留醫3日後死亡。涉案母親早前被捕控以一項謀殺罪，須被扣押等候審訊。

根據外媒報道，13歲的死者是班中精英份子，不但學業成績優異，也積極參與課外活動，各方面均表現十分優秀，想不到竟會因而招致殺身之禍。

涉案毒媽為42歲的哈亞拉妮（Sahayarani Victoria），她趁學校舉行校慶，男童要在當日演出，於是在早上已到學校綵排，哈亞拉妮向保安訛稱是男童母親，着對方將汽水轉交男童。男童不虞有詐飲下一瓶汽水，回家後不停嘔吐，吐到倒下陷入昏迷，送院搶救，3日後不治。

男童家人為找出事件真相，翻看學校的閉路電視，揭發哈亞拉妮的行為有異牽涉其中。警方調查後指出，哈亞拉妮承認在一間傳統藥店買瀉藥，偷偷加入汽水中讓男童喝下，為的是想他錯過校慶演出，不想他的表演比女兒優秀。警方現等候男童的驗屍報告，以找出他的死因，而哈亞拉妮則因涉嫌謀殺罪而被拘留。

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文章授權轉載自《香港01》

印度 汽水

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