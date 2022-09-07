誰管我自戀！太愛婚紗不想脫掉 新嫁娘每天穿著做家事

英國一名新婚新娘因為太喜歡自己的婚紗，不想只穿一次，因此決定盡可能的每天穿著婚紗，不管是洗臉刷牙或做家事，想將婚紗穿個夠本。

根據《鏡報》報導，來自威爾士的克莉絲丁跟伴侶凱爾結婚後，因為捨不得婚紗只穿一次，便一直穿婚紗做家事，甚至計劃跑步跟在便利商店打工時都穿著它，把婚紗的價值發揮到最大。

32歲的克莉絲丁告訴記者，她年初時在網路上第一眼看到這件婚紗就愛上它，即便自己已經試穿相當多款，但都沒有這件來得心滿意足。

克莉絲丁表示自己想穿著這件衣服做很多事，例如打掃、工作，甚至去逛超市，雖然很多人覺得穿著婚紗到公眾場所也太自戀，但她一點都不在乎，她只認為一直穿著婚紗才能發揮它的價值。

而凱爾雖然覺得克莉絲丁的舉動很瘋狂，但他沒有阻止她穿，甚至還幫她整理裙面，讓克莉絲丁可以在家裡穿。