她出門一趟回到家見陽台被拆「面目全非」 官方緊急致歉解釋

國外一名女子只是出門買東西，卻在回家時發現自己陽台的磁磚全都被拆掉了。

據LAD BIBLE報導，英國一名女子彭妮（Laurie Penny）日前在推特發文提到：「真是太奇怪了。昨天我還有一座很喜歡的陽台，但是今天早上我出門購物幾小時再回來後……它就不見了。」她在發文中直接標記市議會，想知道磁磚究竟去了哪裡。許多人留言問彭妮是不是家裡遭小偷了，但是她說雖然陽台的磁磚不見了，但陽台上的其他家具都堆放得很整齊，所以應該不是被偷了。

在這則發文引發軒然大波後，市議會告知彭妮，陽台的磁磚之所以會被拆掉，是因為要處理大樓漏水。通常負責修繕的承包商會預先告知住戶要進行修繕，但是這次卻沒有告知彭妮。

市議會發言人表示，市議會致力於確保市民有安全、舒適的住所。由於該大樓嚴重漏水，因此必須移除所有磁磚，重接管線。市議會表示已經聯繫住戶並致上歉意，也再三向住戶擔保會把所有磁磚鋪回去。

9月3日時彭妮再次發文，表示目前陽台已經恢復一半了。她在受訪時也說，覺得這整件事很搞笑，幸好最後有個好結果。