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機場一見鐘情 讓相差11歲的他們陷入熱戀再傳喜訊

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一對夫婦在機場一見鐘情後便順利結婚。圖擷自The Metro
英國一對夫婦在機場一見鐘情後便順利結婚。圖擷自The Metro

英國一對夫婦當年在機場一見鐘情，在交換手機號碼後展開一段比浪漫喜劇還要戲劇化的戀愛過程，兩人最後更育有一子擁有美好婚姻。

根據《Metro》報導，男主角那奈（Nana Osei-Adjei）及他的妻子崔蔓（Tremaine Osei-Adjei

）當時在英國希斯洛機場見第一眼就來電，20個月後他們不僅結了婚，在他們度蜜月的同時發現有了身孕，這一切都讓他們驚喜不已。

而這段神奇緣分要回到2019年12月，那奈發現崔蔓自己一個人坐著，觀察許久確定她沒有其他同行者後，那奈決定上前跟崔蔓搭話，兩人聊天後得知都將前往美國見家人。

崔蔓表示，當時那奈以為她是跟丈夫一起行動或有其他朋友一起旅行。而之後那奈向她搭訕後，就問她迦納正在舉行非洲民俗節慶，邀她一起去玩。當時其實崔蔓對那奈有些防備心，但兩人聊了兩三小時後，他們一起去了貴賓室喝香檳，更一起留下第一張合照。

崔蔓表示，那奈比自己大11歲，兩人相遇時，崔蔓是26歲，而那奈是37歲，她還問了那奈是否結過婚。在那之後，兩人繼續保持聯繫，更在返回英國時開始第一次約會。

而經過一年約會後，那奈決定在家人面前向崔蔓求婚，兩人順利完成婚禮後，也迎來第一個孩子。對於兩人的一見鐘情，崔蔓表示感到非常安全，也知道那奈是可以相信的人。

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