霧眉竟跑出四個眉毛！ 泰女照鏡子嚇傻「一整年不敢出門」

霧眉逐漸成為當前趨勢，女孩們可以不用天天辛勤畫眉毛。不過有時霧眉過程若是出現瑕疵，很可能造成意料之外的後果。近來在泰國，就發生一起失敗的霧眉糾紛。

根據日本媒體「Techinsight」報導，一位住在泰國中部羅勇府的32歲女子妮帕普蘿（Nipapron Meeking），約在一年前因朋友的推薦，在某次出遊前進行霧眉，打算將自己打扮得漂漂亮亮再出門。然而紋出來的新眉毛，位置卻落在了原本的眉毛上方，妮帕普蘿瞬間變成長出四個眉毛的怪人一樣，讓照鏡子的她當場傻眼。

雖然霧眉的店家一度向妮帕普蘿表示，會幫他把紋失敗的眉毛復原。然而從隔天開始，該店家就一直沒有開門營業，想聯絡負責人也音訊全無。妮帕普蘿只好找尋其他紋繡師幫忙，但儘管多方嘗試，眉毛的外觀卻是越變越詭異，甚至還讓她越來越失去出門見人的自信。

這樣的狀態持續一年左右，終於有位名叫帕塔薇（Pattawee Phumkasem）的紋繡師，在聽說了妮帕普蘿的狀況後，決定自告奮勇要替她解決這個難題。就在上個月31日，帕塔薇成功進行了除去作業，表示只要再等三個月讓前面的墨水消失，就可以修補出新的眉毛。

帕塔薇這項義舉，不只拯救了長期飽受困擾的妮帕普蘿，而且本來行情價約在15000泰銖（約相當於新台幣12511元）的服務，帕塔薇卻堅持不向妮帕普蘿收取一分一毫。這讓妮帕普蘿除了表達感謝之餘，也期待能夠儘快恢復原狀，重回霧眉失敗前的一般生活。