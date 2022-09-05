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男女相戀6年被說夫妻臉！驗DNA驚揭親兄妹 後續心酸…

香港01／ 撰文：布萊恩
1名30歲女子與年長2歲的男友相戀6年相當甜蜜，且一直以來被旁人說長得很像，2人視之後「夫妻臉」（夫妻相），沒想到DNA的檢測結果卻令她「從天堂掉落地獄」， 原來2人竟然是親兄妹。圖／ingimage
1名30歲女子與年長2歲的男友相戀6年相當甜蜜，且一直以來被旁人說長得很像，2人視之後「夫妻臉」（夫妻相），沒想到DNA的檢測結果卻令她「從天堂掉落地獄」， 原來2人竟然是親兄妹。圖／ingimage

意外陷禁忌之戀，最終被迫分離，那種痛非一般人能想像！外國1名30歲女子與年長2歲的男友相戀6年相當甜蜜，且一直以來被旁人說長得很像，2人視之後「夫妻臉」（夫妻相），沒想到DNA的檢測結果卻令她「從天堂掉落地獄」， 原來2人竟然是親兄妹，情節就如現代版《雷雨》，讓她相當震驚，男友得悉後也被嚇壞了。2人正等候另一次檢測結果，但同睡床上時已感覺已變得很奇怪。

該30歲女子早前前在「Reddit」發文，表示自己與32歲的男友都是被「收養」的孩子，由於背景相似，2人相遇後很快互相了解並被對方吸引而相戀，直言「從未試過有人令我即時感受到吸引力和熟悉感（I've never met someone and felt immediate attraction and familiarity）」。

原po又說，與男友交往6年，坦言已做了「夫婦」所有能做的事，「我們發生過性關係，我們慶祝過周年紀念日，我們見過彼此的家人」，直到近日進行DNA測試以了解祖先及自己背景時，才發現那種舒適和熟悉感，原來因男友與她是親生兄妹。

原po得悉「真相」相當震驚，未即時告訴男朋友，期望DNA測試結果只是出錯。不過原po回想起她與男友總是被指長得很像，而2人以往都一笑置之，但DNA測試後她再看合照，確實真的很像，「這把我嚇壞了！我不知道我應該怎麼做……我仍然愛我的男朋友／哥哥」。

原po重申，希望是DNA測試結果出錯，她也會再進行測試，「但我很恐慌，我仍然將他視為我生命中的摯愛」。原po之後更新，已把DNA測試結果告知男友，但在新測試結果出爐之前，男友不想太慌張或作出任何重大決定，然而原po直言，可以看出男友已「嚇壞了」，在床上躺在其旁邊時的感覺也變得很奇怪。

貼文引來網友熱議，不少都同情原po遭遇，「這太瘋狂了…」、「世界真細小」、「造物弄人」。但也有網友勸原po面對現實，做好準備作出殘酷抉擇，「老實說，那些DNA測試非常準確……如果你進行另一次測試，請準備好獲得相同的結果」、「很抱歉，但妳必須分手……這太惡心了」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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