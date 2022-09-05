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買囤積症死者垃圾屋！26歲女花4年清理找到貴重財物 前屋主竟想爭

香港01／ 撰文：布萊恩
1名26歲女子買下囤積症死者生前的垃圾屋，花了4年時間清潔整理屋內雜物，竟在垃圾堆裏找到前屋主的「傳家之寶」，但原屋主的親友、即房子的繼承人知道後，竟要求女子歸還物品，被拒後更不斷騷擾她。示意圖／ingimage
1名26歲女子買下囤積症死者生前的垃圾屋，花了4年時間清潔整理屋內雜物，竟在垃圾堆裏找到前屋主的「傳家之寶」，但原屋主的親友、即房子的繼承人知道後，竟要求女子歸還物品，被拒後更不斷騷擾她。示意圖／ingimage

清理垃圾屋找到寶！外國1名26歲女子買下囤積症死者生前的垃圾屋，花了4年時間清潔整理屋內雜物，竟在垃圾堆裏找到前屋主的「傳家之寶」，包括現金、珠寶及古老婚紗等，但原屋主的親友、即房子的繼承人知道後，竟要求女子歸還物品，被拒後更不斷騷擾她，女子對此感到氣憤，反駁「我拒絕歸還，從法律上說，他們無計可施」。

綜合報導，外國很多囤積症患者死後屋裏堆滿雜物，繼承房子的親友不願意清潔整理，便會以低價出售整間房子，是為「垃圾屋」，而內裏的物品都歸購買者所有。

該名26歲女子於Reddit發文表示，指2018年5月買了1棟垃圾屋，是1間有6個臥窒、4個浴室的大屋，但屋內的垃圾已堆到天花板，由於原屋主繼承人無法處理堆積如山的垃圾，因此決定出售，合約也寫明大屋及屋內所有東西歸買家所有。

購入大屋後，樓主花了4年時間清潔整理，沒想到在垃圾推中竟然「找到寶」，發現有2萬美元（約61萬台幣）、一些漂亮的珠寶及古董家具，而最令她驚嘆的是竟有1件保存尚算良好的40年代風格蕾絲婚紗，只要簡單修補就可以穿着。原po坦言對婚紗「一見鍾情」，表示「雖然目前我沒有伴侶，但決定如果我結婚，一定會穿上它」。

原po修補好婚紗後，隨即穿上試身並戴上尋獲的珠寶，然後把照片發布到個人facebook，不料前屋主看到照片後，竟要求她歸還婚紗和珠寶等物品，又形容它們是自己的「傳家之寶」。

原po拒絕前屋主要求，明言「我拒絕歸還，從法律上說，他們無計可施」，更強調「如果這些東西對他們來說意義重大，他們應該自己打掃房子，而不是賣給我」。但樓主拒絕之後，前屋主透過社交媒體不斷致電騷擾，令她氣炸，問其他網友該如何處理。

貼文引來網友熱議，大部份人都支持原po做法，批評前屋主做法惡劣無理，「如果前屋主出於情感原因真的看重這些物品，應會主動向出錢購買，但他們沒有這樣做，而是要求原po歸還，行為上似乎是貪婪而不是情感問題」、「完全就是想不勞而獲」、「妳投入了這麼多時間與金錢，是妳應得的」。也有網友提醒，事件反映在fb等社交媒體上載相片時要更小心謹慎。

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文章授權轉載自《香港01》

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