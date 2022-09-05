情侶慶生入住知名飯店40樓 清晨驚見「裸男」在窗外揮手嚇瘋

驚嚇！位於英國倫敦最高大樓碎片大廈（The Shard），有一對情侶為了慶祝生日，入住第40層樓的飯店，沒想到4日清晨約6點醒來的時候，竟然看到一名裸著上半身的男子在窗外和他們揮手「打招呼」，還開心地大吼大叫，情侶嚇得趕緊報警，事後也曝光他的真實身分。

綜合外媒報導，柯爾菲與女友特瑞莎為了慶祝生日來旅行，他們入住了碎片大廈內40樓的飯店，沒想到隔天清晨看到了一名陌生男子在窗外揮手，模樣相當開心，柯爾菲看到這驚嚇畫面後，不忘記要拍下洛克伍德的身影，柯爾笑說，當時還以為女友特地請人爬40層樓高來送巧克力，結果是一位自由攀爬者，雖然情侶驚魂未定，但還是忍不住催促洛克伍德趕快爬到頂樓完成任務。

21歲的洛克伍德功攀登了英國最高的建築，然後在摩天大樓上自拍。 圖片來源／ Dailymail每日郵報

這名赤著腳踩在大樓外的男子名為洛克伍德（Adam Lockwood），現年21歲，是一位知名的自由攀登者，他曾攀爬過一些世界上最高的建築物，包括樓高425公尺的杜拜第二高樓瑪麗娜101（Marina 101），也曾冒充工人在杜拜攀爬一台365公尺高的起重機，以及在克羅地亞的一個339公尺高的發電站橫梁做引體向上。

洛克伍德攻頂後也在社群分享了他的自拍，他赤裸上身，沒穿鞋，眺望倫敦的天際線，洛克伍德表示他拒絕使用安全防護裝備，只靠著他的抓握和上身力量阻止他往下倒，他先前曾被法院禁止攀爬高樓，但他顯然違反了命令。

警方表示，已經逮捕了三人，其中包括洛克伍德，另外兩名男子因涉嫌造成公共滋擾而被捕，目前所有人都被拘留。救護車和消防車都因此趕抵現場救援，碎片大廈周圍的區域被封鎖，附近地鐵站出口的乘客也被轉移到其他地方。

洛克伍德曾說過，「在沒有安全感的情況下被懸空在這麼高的地方，感覺超現實，當下大腦是空白的，但心跳沒有上升，覺得世界很平靜，加上自己喜歡從高處看東西，所以為了實現目標持續挑戰，這使我能一直保持活力，我不想放棄做這件事」。