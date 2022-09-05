妙齡女狂打30次玻尿酸豐唇變大香腸 醫警告：再整就堵住鼻孔

保加利亞一名23歲女性安德莉雅為了實現自幼想成為芭比娃娃的夢想，不僅注射30次玻尿酸在嘴唇上，讓自己擁有全世界最豐厚的嘴唇，現在更想在土耳其或德國進行豐胸手術。

根據《太陽報》報導，安德莉雅從2018年開始自己的芭比娃娃計畫，除了不斷注射30次的玻尿酸豐唇，讓自己原本細薄的嘴唇變豐厚，也開始把自己的整形自己的臉，除了重新塑造自己的下巴，把臉拉長之外，她也準備豐胸手術。

儘管它的嘴唇已經大到幾乎快要堵住鼻孔，醫生也曾警告她要注意巨大嘴唇所帶來的疼痛，因為未來再進行任何手術都可能發生致命的風險。而除了手術的潛在風險外，豐厚嘴唇也造成她吃飯上的不便，但她仍堅持自己尚未獲得足夠的玻尿酸注射。

安德莉雅整形後的外表，變得相當引人注目，也吸引海內外超過2萬名粉絲，她更表示，經常有粉絲想邀請她到各國去與粉絲見面。

安德莉雅對自已的樣貌感到相當滿意，雖然有人喜歡她，但也有人會對她的外表提出指教，但她不在意，對她來說不管走到哪裡，都有人願意跟她合照，「這很棒！」