命案現場？天花板掉出一隻「殭屍手」 正妹嚇爆驚揭恐怖身分

回到家就發現「命案現場」，誰還能保持冷靜？泰國一名女網紅吉吉（Jeejee）發現家裡的天花板破了個大洞，隨後掉出一隻發黑泛黃的「殭屍手」，還不時在洞口抽動，把她嚇個半死。吉吉誤以為住家已成犯案現場，立刻打電話求助，沒想到救援人員抵達現場後，竟抓出一隻「超巨大蜥蜴」，更重達50多公斤。

根據泰國媒體報導，女網紅吉吉日前在抖音分享影片，從影片可見，屋內的天花板被鑿出一個大洞，一隻灰黑泛黃的「殭屍手」從洞口伸出，畫面怵目驚心，恐怖指數爆表。吉吉還以為「光天化日之下鬧鬼了」，沒想到下一秒「殭屍手」立刻抽回，把吉吉嚇得瑟瑟發抖。

吉吉趕緊打電話向相關單位求助，沒想到救援人員抵達後，竟意外抓到一隻「超巨大蜥蜴」，該蜥蜴更有50多公斤重，讓現場人員相當訝異。

吉吉也提到，住家的天花板不時會傳出怪聲，但她一直以為是老鼠之類的東西在做亂，沒想到竟是隻「超巨大蜥蜴」。她也推測，巨大蜥蜴應該是沿著管線爬上去的，才會誤闖她家天花板，甚至製造了荒謬的「命案現場」。

驚悚的影片也引發討論，網友紛紛驚呼「第一眼看到還以為是人手」、「光天化日之下我也驚呆了」、「看多少遍都是人的手」、「這是哥吉拉吧！」。