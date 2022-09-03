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男狂粉闖進辦公室拉屎、留內褲 網紅嚇壞急報警

聯合新聞網／ 綜合報導
馬來西亞網紅旺諾莎莉雅近期被男粉絲搜擾，對方闖進她的辦公室破壞，讓她非常害怕。圖擷自Wan Nur Syaira推特
馬來西亞網紅旺諾莎莉雅近期被男粉絲搜擾，對方闖進她的辦公室破壞，讓她非常害怕。圖擷自Wan Nur Syaira推特

馬來西亞網紅旺諾莎莉雅（Wan Nur Syaira）經營在地服飾品牌，在IG擁有11萬粉絲，未料她近期卻在社群網站分享遭瘋狂男粉絲入侵辦公室的可怕經驗，她表示，男子在她辦公室大肆配壞，還大了一坨屎、留下一件三角褲，令她非常害怕，事後也急忙報警，並將現場照分享到網上，避免有人再受害。

旺諾莎莉雅在推特分享整起事件，她9月1日離開辦公室後，從車上發現辦公室的陽台竟然是開的，立刻察覺有異，請大樓警衛幫忙查看，當時有一名男子正在辦公室大吼大叫，怒喊要跟旺諾莎莉雅結婚，甚至謊稱這是自己的辦公室。

旺諾莎莉雅返回辦公室時，男子已被警方制伏，但她辦公室內的東西幾乎全被破壞，不僅物品被往外丟、窗簾也被燒毀、畫作被劃破，男子甚至在廁所留下一坨屎、一條四角褲，令她相當崩潰。

旺諾莎莉雅事後發現，該名瘋狂粉絲早已在推特追蹤她一段時間，甚至在闖入當下直播，並用匿名帳號留言稱「愛就是愛，如果妳不愛，我會傷心，嫁給我吧，跟我一起共組家庭」。旺諾莎莉雅也將男子的長相、訊息全數公開，希望粉絲分享男子的資訊，讓她安心一點，也避免其他人受害。

馬來西亞 網紅 直播 推特

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