新郎有二個？婚禮中長髮新郎突變短髮型男 網驚：被掉包了
一場婚禮竟有2個新郎？原來是髮型不同像換了人！台灣網上近日瘋傳一組婚禮相片，首張相片中的新郎留著一頭長髮，甜蜜地與戴著頭紗的新娘一起穿梭賓客間；而第二張相片的新郎衣著雖然一樣，但竟是一頭清爽短髮，除下頭紗的新娘仍挽著他的手，但強型的對比令人以為新郎不同了。相片引起討論，有網友疑惑「新郎被掉包了？」、「雙胞胎兄弟？」，真相是新郎在婚禮途中把長髮剪掉，以全新形象迎接婚後的新生活。
事實上，這組相片的拍攝地點並非台灣，而是源自2017年日本Twitter用戶「そーがないざー/sohganizer」發布的相片，根據其推文描述，新郎在婚禮開始時確是留着長髮，而婚禮途中新郎新娘暫時離開了會場，依照日本婚禮文化，賓客們都以為他們是去更換禮服。怎料一對新人回來時沒有更衣、反而是新郎變成短髮造型，其新造型令賓客感到十分驚喜，推文者更直言「這是我今年受到最大的衝擊」。
網友都感受到這組相片的衝擊性，笑說「這是孿生弟弟吧？」、「肯定是另一個人！」、「形象大轉變」、「顯出髮型很重要」、也有網友開玩笑說「像是紅不起來的搞笑藝人轉行當上班族」。
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文章授權轉載自《香港01》
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