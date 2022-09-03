聽新聞
test
0:00 / 0:00
送葬變陪葬！柬埔寨20歲男屍火化爐具突爆炸 法師遭爐門爆頭慘死
祈福竟變成陪葬？柬埔寨日前發生恐怖命案，1名20歲男子因車禍死亡，其遺體送進火化爐後，1名72歲法師在爐前死者祈福，未料火化爐突然爆炸，金屬門被炸開，法師的頭部被擊中後當場死亡。
根當地媒體報道，事發上周六（8月27日），72歲法師鴻森（Hoeun Soeun）在磅湛省（Kampong Cham province）村莊替1名20歲車禍死者進行火化祈福儀式。
從網上流傳的影片見到，影片見到，鴻森當時與多名人員圍著火化爐繞圈行走祈福，未料鴻森走到爐口時，火化爐突然爆炸，金屬門被炸飛，鴻森反應不及遭直接擊中頭部，當場死亡。
當地警方表示，鴻森有40多年經驗，已進行超過1000次祈福火葬儀式，當時照慣例用木材和汽油點燃死者遺體，未料發生爆炸，而事故原因仍在調查，當局會檢查火化爐狀況，確況未來火化儀式能安全進行。警方又指，鑑於鴻森死亡情況，當地人認為其遺體不應火化，故已把遺體交予家屬安葬。
延伸閱讀：
倫常慘案｜狠母扔4歲女落樓致死 扮意外因1鐵證被捕 揭心寒殺機
滅門命案│一家6口晚餐後慘死家中 5屍倒卧同1處 調查揭心寒內情
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言