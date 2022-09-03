送葬變陪葬！柬埔寨20歲男屍火化爐具突爆炸 法師遭爐門爆頭慘死

一場婚禮竟有2個新郎？原來是髮型不同像換了人！台灣網上近日瘋傳一組婚禮相片，首張相片中的新郎留著一頭長髮，甜蜜地與戴著頭紗的新娘一起穿梭賓客間；而第二張相片的新郎衣著雖然一樣，但竟是一頭清爽短髮，除下頭紗的新娘仍挽著他的手，但強型的對比令人以為新郎不同了。相片引起討論，有網友疑惑「新郎被掉包了？」、「雙胞胎兄弟？」，真相是新郎在婚禮途中把長髮剪掉，以全新形象迎接婚後的新生活。

2022-09-03 08:40