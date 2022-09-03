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送葬變陪葬！柬埔寨20歲男屍火化爐具突爆炸 法師遭爐門爆頭慘死

聯合新聞網／ 文／布萊恩
鴻森走到爐口時，火化爐突然爆炸，金屬門被炸飛，鴻森反應不及遭直接擊中頭部，當場死亡。影片截圖
鴻森走到爐口時，火化爐突然爆炸，金屬門被炸飛，鴻森反應不及遭直接擊中頭部，當場死亡。影片截圖

祈福竟變成陪葬？柬埔寨日前發生恐怖命案，1名20歲男子因車禍死亡，其遺體送進火化爐後，1名72歲法師在爐前死者祈福，未料火化爐突然爆炸，金屬門被炸開，法師的頭部被擊中後當場死亡。

根當地媒體報道，事發上周六（8月27日），72歲法師鴻森（Hoeun Soeun）在磅湛省（Kampong Cham province）村莊替1名20歲車禍死者進行火化祈福儀式。

從網上流傳的影片見到，影片見到，鴻森當時與多名人員圍著火化爐繞圈行走祈福，未料鴻森走到爐口時，火化爐突然爆炸，金屬門被炸飛，鴻森反應不及遭直接擊中頭部，當場死亡。

當地警方表示，鴻森有40多年經驗，已進行超過1000次祈福火葬儀式，當時照慣例用木材和汽油點燃死者遺體，未料發生爆炸，而事故原因仍在調查，當局會檢查火化爐狀況，確況未來火化儀式能安全進行。警方又指，鑑於鴻森死亡情況，當地人認為其遺體不應火化，故已把遺體交予家屬安葬。

鴻森走到爐口時，火化爐突然爆炸，金屬門被炸飛，鴻森反應不及遭直接擊中頭部，當場死亡。影片截圖
鴻森走到爐口時，火化爐突然爆炸，金屬門被炸飛，鴻森反應不及遭直接擊中頭部，當場死亡。影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》

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