快訊

不斷更新／軒嵐諾持續增胖 新北4區宣布明天停班課

聽見人民的痛苦 羅智強震撼宣布：鄭重考慮參選總統

軒嵐諾原地打轉 估陸警延後「最快明凌晨2:30發布」

首份薪水想給母驚喜卻匯錯戶頭 對方拒還一句話耍賴…孝順女兒淚崩

香港01／ 撰文：布萊恩
法哈達原本想把領到的第一份薪金「孝敬」母親，沒料到卻誤把款項傳入另一人戶口。（TikTok圖片）
法哈達原本想把領到的第一份薪金「孝敬」母親，沒料到卻誤把款項傳入另一人戶口。（TikTok圖片）

用銀行戶口轉帳時，緊記檢查清楚號碼，否則隨時出事！馬來西亞一名女子原本想把領到的第一份薪金「孝敬」母親，沒料到卻誤把款項傳入另一人戶口，對方卻拒絕歸還款項，並用一句「無賴」回應令女子淚崩：「妳就當作施捨吧，過後會有福報的。」

綜合當地媒體報導，該女子法哈達（Fahada Bistari）於TikTok上載短片哭訴今次慘痛經歷。她指出，原本想把自己領到的第一份薪金偷偷轉帳給母親，以製造驚喜，沒想到錯誤轉帳予陌生人，令她崩潰，「覺得很自責，因自己疏忽，我沒有檢查清楚名字和戶頭號碼，就轉帳了…直至我把收據發給我母親看時，母親告知沒收到錢，我才驚覺自己的薪水已失誤轉帳給了其他人」。

法哈達表示，因對方曾與母親有交易來往，她找到其電話號碼，遂聯繫對方要求退款，惟對方拒絕歸還款項，更明言：「妳就當作施捨吧，過後會有福報的。」

無計可施下，法哈達於影片中崩潰大哭，懇求對方歸還款項，「雖然我的薪水很微薄，但是我真心想要孝敬給我的母親，我希望對方可以把錢退回給我」。她又說，已從事件汲取教訓，以後會更加倍小心。

法哈達遭遇惹來大批網民同情，感嘆「人性的善良還剩下多少呢？」、「收款人會說匯款人當施捨給他會有福報的。那麼如果你用掉了會減壽那你敢用嗎？」、「人家是不小心進到給你，你要給回人家，人家也是辛苦做回來的錢」。也有網民建議法哈達找銀行甚至報警處理，「帶收據到銀行去，銀行會幫忙的」、「記得去警局報案，希望可以幫助到你」。

但亦有網民認為，轉錯帳是法哈達自己問題，「他如果是要還錢，叫同情，不還叫沒有說情」，而且之前亦發生過騙徒假扮「轉錯數」騙案，「小心謹慎亦無可厚非」。

延伸閱讀：

防疫用品騙案不斷　商戶網購泰國醫療手套被騙走1500萬元

河南女銀行戶口突增385萬 退款留本金後反因「不當得利」成被告

文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 薪水 TikTok

相關新聞

怪男登機前突「自剪斷陰莖」痛到尖叫 濺血嚇壞仁川機場旅客

南韓仁川國際機場近日發生離奇自殘事件，一名韓籍男子在機場公眾地方用剪刀剪斷陰莖，行為當場嚇壞其他旅客。

首份薪水想給母驚喜卻匯錯戶頭 對方拒還一句話耍賴…孝順女兒淚崩

用銀行戶口轉帳時，緊記檢查清楚號碼，否則隨時出事！馬來西亞一名女子原本想把領到的第一份薪金「孝敬」母親，沒料到卻誤把款項傳入另一人戶口...

影／不要玩星巴克！老外「超狂手搖拿鐵」姿勢太魔性 網笑翻：我看了啥

每個人喝咖啡的習慣不同，有些人喜歡喝濃醇香，不含任何其他添加物的咖啡。也有人喜歡添加牛奶、奶油等等，和咖啡一起混淆融合產生的嶄新口感。近來一位外國網友，就拍下老公混合咖啡時的「手搖」影片，結果因為動作實在太過激烈，讓許多網友看到影片嘴角失守。

幽浮來襲！猩猩抓狂？美國奇觀電影令人腦洞大開

電影《逃出絕命鎮》（Get Out）於2017年橫空出世，以450萬美元的小成本製作，描繪黑人主角歷經恐怖劫難，暗喻美國難解的種族困境與迫害。隔年獲得四項奧斯卡提名，讓這部編導喬登．皮爾的處女作，最終抱回「最佳原創劇本」獎。IndieWire也在同年將該片列為21世紀美國電影劇本第三名，提及該片翻玩類型電影、挑戰觀眾期待：「《逃出絕命鎮》每個劇情轉折，都令人難以喘息，每個拐彎都揭示制度性歧視體系的真相。」

影／家中地板出現奇怪軌跡他上網求救 網友歪樓：哈利波特劫盜地圖啦！

國外一對夫妻近期在整修房子，便將翻新房子的過程拍成影片po上網跟網友分享。不過近期他們在家中地板發現奇怪的痕跡，害怕的詢問網友這到底是什麼生物留下來的足跡。而網友的回覆超級爆笑，意外引發一股「瞎扯風潮」。

影／男子要求各界女巫詛咒他 貢獻自己頭髮指甲「對我下咒吧！」

國外一名男子在網路上公開向所有女巫下戰帖，希望大家「都來詛咒他」，因為他認為所謂的巫術根本就是假的！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。