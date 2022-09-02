怪男登機前突「自剪斷陰莖」痛到尖叫 濺血嚇壞仁川機場旅客

南韓仁川國際機場近日發生離奇自殘事件，一名韓籍男子在機場公眾地方用剪刀剪斷陰莖，行為當場嚇壞其他旅客。

綜合韓媒報導，8月31日下午約5時20分，在仁川機場1號大樓10號登機門前，一名30多歲韓國男子突然以工作用剪刀自宮，現場血流成河，同時男子受極大痛楚之後忍不住大聲尖叫。據了解該登機閘口附近有不少旅客，包括來自美國、日本、新加坡的外國人，眾人被逼目睹事發過程及血腥畫面。

救護人員將自殘男子送往首爾的醫院，接受10小時下體縫合手術之後，目前情況穩定。翻查監視器發現，該男子是在閘口前才除下衣服並剪去「弟弟」，他一度無業，在沒有工作期間曾進出精神病院接受治療，不排除有人當時無法控制自己。

警方表示：「男子自宮動機未明，他接受縫合手術之後也需要一段較長時間休養。因為是自殘行為，即使有多個目擊者，估計也很難以公眾地方不雅罪起訴。」詳細原因仍在調查中。

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文章授權轉載自《香港01》