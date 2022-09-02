影／男子要求各界女巫詛咒他 貢獻自己頭髮指甲「對我下咒吧！」

國外一名男子在網路上公開向所有女巫下戰帖，希望大家「都來詛咒他」，因為他認為所謂的巫術根本就是假的！

據《紐約郵報》（New York Post）報導，一名男子伊森（Ethan Keizer）日前在Tik Tok上發影片，要求女巫們快來詛咒他，好讓他藉此拆穿她們「擁有魔力」的謊言。

他在影片中說：「魔法才不是真的咧！我要所有Tik Tok上那些宣稱有魔力的女巫來對我下咒，結果有一個女巫真的回應我了。」他說女巫要求他寄給對方他的個人物品，所以伊森就把自己的一撮頭髮、一件衣服、剪下來的指甲跟一張照片都寄給對方。女巫也在八月初時收到這些物品，對伊森下咒，「但是到現在什麼壞事都沒發生啊！」

伊森在影片中說，有不少人提醒伊森要他不要這麼做，認為他這樣的舉動無疑是在玩火，但伊森說他願意犧牲自己，只是希望大家知道所謂的巫術根本就是無稽之談，要大家不要把錢花在這些事情上，傻傻被騙。他也提到，「不管對方是賣你水晶、卡牌，還是說能看到你過世的愛人，都只是在騙你罷了！」

不少網友擔心伊森的安危，只要他一陣子沒更新影片，他們就會留言：「老兄你還好吧？你好幾天沒更新了。」不過伊森上週一更新一部影片表示，女巫施咒後已經過了兩週，他還是好好的。他接著揭曉自己毫髮無傷的「原因」。原來有另一名聲稱自己會魔法的男子因為看到伊森的影片後很擔心，一直都在為他施展「保護咒」。