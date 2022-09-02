快訊

軒嵐諾將掃東北角帶豐沛雨量 一原因颱風眼竟「看不清」

影／男子要求各界女巫詛咒他 貢獻自己頭髮指甲「對我下咒吧！」

聯合新聞網／ 綜合報導
伊森給女巫他的個人衣物、頭髮、指甲等，好讓女巫對他施咒。圖擷自Tik Tok
伊森給女巫他的個人衣物、頭髮、指甲等，好讓女巫對他施咒。圖擷自Tik Tok

國外一名男子在網路上公開向所有女巫下戰帖，希望大家「都來詛咒他」，因為他認為所謂的巫術根本就是假的！

據《紐約郵報》（New York Post）報導，一名男子伊森（Ethan Keizer）日前在Tik Tok上發影片，要求女巫們快來詛咒他，好讓他藉此拆穿她們「擁有魔力」的謊言。

他在影片中說：「魔法才不是真的咧！我要所有Tik Tok上那些宣稱有魔力的女巫來對我下咒，結果有一個女巫真的回應我了。」他說女巫要求他寄給對方他的個人物品，所以伊森就把自己的一撮頭髮、一件衣服、剪下來的指甲跟一張照片都寄給對方。女巫也在八月初時收到這些物品，對伊森下咒，「但是到現在什麼壞事都沒發生啊！」

伊森在影片中說，有不少人提醒伊森要他不要這麼做，認為他這樣的舉動無疑是在玩火，但伊森說他願意犧牲自己，只是希望大家知道所謂的巫術根本就是無稽之談，要大家不要把錢花在這些事情上，傻傻被騙。他也提到，「不管對方是賣你水晶、卡牌，還是說能看到你過世的愛人，都只是在騙你罷了！」

@itsethankeiser

Watch for yourself. Youll see that this is all nonesense! #witchtok #science #greenscreen

♬ 28 Days Later - Main Theme - Geek Music

不少網友擔心伊森的安危，只要他一陣子沒更新影片，他們就會留言：「老兄你還好吧？你好幾天沒更新了。」不過伊森上週一更新一部影片表示，女巫施咒後已經過了兩週，他還是好好的。他接著揭曉自己毫髮無傷的「原因」。原來有另一名聲稱自己會魔法的男子因為看到伊森的影片後很擔心，一直都在為他施展「保護咒」。

延伸閱讀

影／男友陪掛急診太緊張 她打開包驚呼「帶這些幹嘛啦！」

影／情侶看棒球 直接上演活春宮「全壘打」遭驅逐出場

影／不要講不聽！機長氣炸AirDrop狂收到裸照 「再傳飛機就調頭」

影／女子街頭拉扯…紐約警一拳重擊打臉撞地 網全炸鍋

相關新聞

影／男子要求各界女巫詛咒他 貢獻自己頭髮指甲「對我下咒吧！」

國外一名男子在網路上公開向所有女巫下戰帖，希望大家「都來詛咒他」，因為他認為所謂的巫術根本就是假的！

要員工別「該該叫」！印度CEO鼓吹每天上班18小時、以工作優先

印度一間企業的執行長建議任何工作的職場新鮮人在職涯頭4、5年內，每日應工作18小時，還說年輕人在職涯初期就考量維持工作與...

「徵求靈媒」廣告不附聯絡方式 刊登者：真靈媒會通靈找到我

「徵求靈媒，你知道到哪應徵。」斗大的字樣寫在廣告看板上，看起來是要「找靈媒」，不過奇怪的是，這則廣告沒有附上地址或電話，讓人摸不著頭緒。

被捉姦？23歲全裸正妹躲陽台 下秒失足墜4樓

偷情捉姦幾乎釀成命案？Twitter近日瘋傳影片，指俄羅斯發生「捉姦險奪命」事件，1名23歲全裸女子深夜從4樓墮地，當場重傷昏迷，幸送院急救後保住性命。

火化爐突爆炸！柬埔寨法師被金屬門爆頭 血流不止慘「被陪葬」

葬禮上「飛來橫禍」，竟釀成奪命悲劇！近日，柬埔寨一名72歲的法師為一位20歲的死者料理後事，火化儀式當天，法師將死者的遺體放入火化爐，並依照流程帶著家屬繞圈行走。豈料，法師才剛走到火化爐正前方時，爐內竟發生爆炸，爐口的金屬門更直接被炸開...

阿爸是女人！日男凍精後變性 與女伴生2女被判非親子關係

跨性別人士所面對的困境不少，日本有1名跨性別女子在變性前曾冷凍精子與女伴生下長女，變性後又以同樣方式再由女伴誕下次女，一家四口明明骨肉相連、血濃如水，但這段親子關係卻不被法律認可，原因是她並非孩子的生母，故不能算是法律上的「母親」，而她又已變性，既非男性就無法成為「父親」。她憤而上訴，終獲承認與長女的親子關係，但與次女就仍然是非親生關係。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。