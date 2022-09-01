「徵求靈媒」廣告不附聯絡方式 刊登者：真靈媒會通靈找到我
「徵求靈媒，你知道到哪應徵。」斗大的字樣寫在廣告看板上，看起來是要「找靈媒」，不過奇怪的是，這則廣告沒有附上地址或電話，讓人摸不著頭緒。
據《鏡報》（Mirror）報導，這則廣靠刊登在英國曼徹斯特一條主要道路上。神秘的刊登人要求在廣告上只寫著「徵求靈媒，你知道到哪應徵。」因為他認為真正的靈媒「會知道碰面的確切時間和地點，也會知道他們的聯絡方式」。
當地民眾都十分好奇，想知道這則廣告到底是要提供什麼服務。廣告公司員工巴斯特（Steve Baxter）表示，剛開始刊登者聯絡他們時，他們也以為是在開玩笑。但是對方願意付出大筆的廣告費用，並且還很認真的告訴他們自己想找到真正的靈媒。巴斯特說如果這個方式能管用就真的太不可思議了，這可說是花費大筆基金的大型實驗。
不久前英國也有一名男子刊登大型廣告徵婚。他在看板上放了一個網址，並且把自己的照片放了上去。照片中他指著一行字寫道「把我從媒妁婚約中救出來吧」。沒想到他在短短幾天內就收到1000多則女性的資料，除此之外還有1000多名女性在社群媒體上找到他，私底下傳訊息要認識他。
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