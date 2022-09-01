被捉姦？23歲全裸正妹躲陽台 下秒失足墜4樓

偷情捉姦幾乎釀成命案？Twitter近日瘋傳影片，指俄羅斯發生「捉姦險奪命」事件，1名23歲全裸女子深夜從4樓墜地，當場重傷昏迷，幸送院急救後保住性命。事後傳出受傷女子是與人夫偷情，其間被身為妻子的「正宮」捉姦才會墜樓，引來網友熱議。不過，當地媒體跟進後發現，女子被「捉姦」墜樓的信息不實，並透露更多細節。

從網上流傳的5秒影片見到，事發時正值深夜時分，突然有全裸女子從大廈4樓墜下，以面朝地姿勢落地，發出「嘭」聲巨響。女子當場失去意識，一動不動。

綜合俄羅斯媒體報導，事件於8月26日晚間至8月27日凌晨，事發地點位於阿穆爾州首府布拉戈維申斯克（Blagoveshchensk），當時該大廈4樓傳出激烈爭吵聲，隨後女子全身赤裸坐在窗邊，並從窗戶墜下。女子被送院搶救，治療後沒有生命危險。

事件引來當地網友熱論，不少人推測女子是與人夫偷情纏綿時，被「正宮」捉姦在床，被迫全裸跳樓逃走，導致事件。

不過，俄羅斯媒體ACH24追查發現，女子因「捉姦」墜樓信息不實。報道表示，女子當時確實於男子一同在房間裡，但事發前不久男子走到外面並打開了手機拍攝鏡頭，然後女子就倒臥在大廈附近行人路上，而當時並沒有訪客來訪，故並無所謂捉姦情節，而警方仍在調查案件起因。

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文章授權轉載自《香港01》