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火化爐突爆炸！柬埔寨法師被金屬門爆頭 血流不止慘「被陪葬」

聯合新聞網／ 綜合報導
柬埔寨一名法師為死者進行火葬儀式時爆出意外，法師被火化爐的金屬門爆頭當場死亡。圖／取自YouTube影片
柬埔寨一名法師為死者進行火葬儀式時爆出意外，法師被火化爐的金屬門爆頭當場死亡。圖／取自YouTube影片

葬禮上「飛來橫禍」，竟釀成奪命悲劇！近日，柬埔寨一名72歲的法師為一位20歲的死者料理後事，火化儀式當天，法師將死者的遺體放入火化爐，並依照流程帶著家屬繞圈行走。豈料，法師才剛走到火化爐正前方時，爐內竟發生爆炸，爐口的金屬門更直接被炸開，噴砸在法師頭上，使其失血過多，當場死亡。

根據《每日郵報》報導，事件發生在柬埔寨的一處村莊，當地一名20歲的民眾因機車事故死亡，由72歲的法師鴻森（Hoeun Soeun）為其處理後事。據悉，火化儀式進行前，鴻森用約30公升的汽油及木頭點燃死者的遺體，並開始進行後續流程，不料卻爆出意外。

從影片可見，死者的遺體正在火化爐內燃燒，鴻森則按習俗帶著死者家屬繞著火爐外行走。當鴻森前腳剛走到火爐的正前方，爐內突因不明原因發生爆炸，爆炸火力之強，不僅竄出陣陣火光，更直接將爐口的金屬門炸飛，好巧不巧鴻森剛好走到其前方，當場被滾燙的金屬門爆頭，隨即倒地失去意識，留下遍地鮮血，宣告不治身亡。

當地警方表示，鴻森為他人處理後事已有40多年的經驗，曾進行過數千次的火葬儀式，難以想像竟會發生這種意外。目前尚未查明詳細的爆炸原因，但警方已著手調查該火化爐，以避免類似意外再度發生。

▼此影片恐引起身心不適，請斟酌觀賞

柬埔寨 葬禮 火葬 爆炸 法師

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