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阿爸是女人！日男凍精後變性 與女伴生2女被判非親子關係

香港01／ 撰文／夏洛特
示意圖。 圖／ingimage
示意圖。 圖／ingimage

跨性別人士所面對的困境不少，日本有1名跨性別女子在變性前曾冷凍精子與女伴生下長女，變性後又以同樣方式再由女伴誕下次女，一家四口明明骨肉相連、血濃如水，但這段親子關係卻不被法律認可，原因是她並非孩子的生母，故不能算是法律上的「母親」，而她又已變性，既非男性就無法成為「父親」。她憤而上訴，終獲承認與長女的親子關係，但與次女就仍然是非親生關係。

綜合外媒報道，日本1名40多歲的跨性別女性因性別認同障礙，多年前決定變性。而她在仍然身為男兒身時就將精子冷凍，藉此與女伴生下長女後，才進行變性手術。此後她再解凍精子與女伴生下次女，組成4口之家。4年前她被獲准更改戶籍上的性別訊息，然而因為日本法律不允許同性婚姻，因此她不被法律承認是女兒們的父親或是母親。雖然她曾向地方政府提出認領孩子，但未獲受理，便訴諸法律，希望能證明與女兒存在親子關係。

在2月的一審判決中，由於女兒們皆由女伴誕下，因此女伴被法律承認是母親，但當事人作為「捐精者」，並不符合法律上的親子關係。東京家事法庭庭長指「當事人已將性別更改為女性，因此無法成為法律定義的父親；而孩子又並非當事人懷孕所生，因此也無法成為法律上的母親」，故裁定她與長女及次女均無親子關係；又表示「有血緣關係的親子關係，不一定與法定的親子關係相同」。

當事人認為自己明明與女兒有血緣關係，實際上也是如一般父母般與孩子共同生活，不能接受判決故提出上訴。本月19日，東京高等法院推翻了一審判決，指出她的長女是在她變性前出生，當時她仍是男兒身故符合法律定義的父親，因此裁定她們具有親子關係；但是由於次女是在當事人變性後出生，因此法律不認可兩人的親子關係。根據日本的《性別認同障礙特例法》所規定，變更戶籍性別必須符合未婚、無未成年子女、無生育功能等五項條件。

延伸閱讀：

三項鐵人｜英國比賽明年起設「公開」性別組　容許變性人士參賽

跨性別人士不滿被拒改身份證性別　官認為已平衡利益　駁回上訴

文章授權轉載自《香港01》

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