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實境秀女星性愛成癮「斬過」700猛男 花8年控制慾火親曝歷程

聯合新聞網／ 綜合報導
澳洲女星瑞吉爾曾為「性成癮」所苦，每晚都需有人陪伴，甚至創下「700人斬」的記錄。圖／取自Instagram@belindalove_coach
澳洲女星瑞吉爾曾為「性成癮」所苦，每晚都需有人陪伴，甚至創下「700人斬」的記錄。圖／取自Instagram@belindalove_coach

控制不住衝動，卻讓自己越陷越深？澳洲一位實境秀女星瑞吉爾（Belinda Rygier）大方坦承自己「性愛成癮」的過往，為了避免夜晚空虛寂寞，她一周花6天泡在夜店裡「狩獵」，每一晚都在熱情與慾火中度過，更創下了「700人斬」的記錄。然而，性慾卻毀了瑞吉爾的日常生活，她用了8年的時間終於成功戰勝心病，更維持了15個月的「單身貴族」身分。

根據《每日郵報》《太陽報》報導，瑞吉爾當年因真人實境秀打出知名度，儘管事業開始步上正軌，但她的私人生活卻逐漸脫序。瑞吉爾認為，因過去有創傷未被治療，使她的心越病越重，甚至被「性成癮」控制生活，每一晚都需要來場「翻雲覆雨的互動」，無法忍受床邊無人相伴的痛苦。

瑞吉爾回憶道，當時還沒有交友軟體，為了找到共度夜晚的情人，她一周會花5到6天泡在夜店裡，「狩獵」成功就把男人帶回閨房，每晚都沉淪在激情之中，令她難以自拔。瑞吉爾的性伴侶人數多到難以估計，但她並不認為這是件可恥的事，甚至以創下「700人斬」的記錄為豪，而且實際人數可能還遠遠超過這數目，堪稱一代「狩獵女王」。

「性成癮統治了我的生活」，為了改善這夜夜笙歌的糜爛生活，瑞吉爾開始接受治療，花了約8年的時間，她才成功擺脫性成癮，不再為了衝動而與他人共枕，變成了一位名副其實的「單身貴族」。瑞吉爾在電台節目上分享，自己目前已經維持了15個月的單身身分，盼未來能找到一位心靈相通的伴侶，與他建立關係。

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