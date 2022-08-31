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影／情侶看棒球 直接上演活春宮「全壘打」遭驅逐出場

聯合新聞網／ 綜合報導
情侶在球場上演活春宮，被警方強制帶離。圖擷自@blogTO推特帳號
情侶在球場上演活春宮，被警方強制帶離。圖擷自@blogTO推特帳號

有球迷到球場看MLB球賽，結果「一時性起」，直接在看台開始愛愛，讓在場不小心看見的民眾嚇壞了。

據澳洲新聞網（News.com.au）報導，本週二這對情侶到藍鳥隊主場羅傑斯中心（Rogers Centre）球場看棒球，沒想到不只台上的多倫多藍鳥隊與芝加哥小熊隊打得如火如荼，這對情侶在看台區也急著跑回本壘。

影片中可以看到觀眾席有一名身穿白色連身裙的女子，直接跨坐在一名男子身上不斷晃動。影片上傳才一天，已經有40萬次觀看。另一部現場觀眾錄下的影片則拍到保全及警察走向兩人，但或許是太過忘情，即使現場發現的民眾已經發出噓聲，這對情侶依然沒有停下動作，兩人也在之後被帶離現場。多倫多警局表示，並未收到任何與事件相關的投訴。

不少網友留言酸兩人是不是嫌開房間太貴，也有網友說以後他們小孩就可以說自己是在球場受孕的。還有網友打趣地說「第一次看到有人打出全壘打還要被請出球場的」。

MLB 藍鳥

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