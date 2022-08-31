買下堆滿垃圾雜物的囤積狂房子 打掃挖到「傳家寶」被前屋主追討

國外一名女子分享自己的購屋糾紛，引發網友討論。這名女子在論壇上發文，表示自己買下囤積狂的房子和裡面的物品，但在整理後卻被對方的家人要求將整理好的東西還回去，讓她覺得很不合理。

據《鏡報》（Mirror）報導，這名女子在論壇Reddit上分享，她在2018年時買了一間囤積狂的房子。當時屋主過世，房間內堆滿了垃圾和雜物，連門都快要打不開。房屋繼承人自認無法處裡堆積如山的垃圾和雜物，於是將房子連同屋內物品一同售出。

女子表示，自己買下這棟房子時，合約有表明包含屋內的所有東西。買下房子後，女子一直到現在都還在整理、修繕屋子裡的所有東西。女子在這些雜物中發現超過17000英鎊（約60萬台幣）的現金、漂亮的珠寶和骨董家具和復古的蕾絲婚紗等物。女子在整理的過程中也發現不少這家人的照片和兒時美勞作品，為了要將這些物品還給繼承者，女子加了對方臉書好友。

女子打算未來結婚時要穿上找到的蕾絲婚紗，因此在修改後穿上婚紗、戴上發現的珠寶拍了張照上傳到臉書，沒想到對方竟說那是「傳家寶」，要求女子將物品還給他們。女子拒絕並表示按照合約她無須將物品還回去，而且她也認為若是這些物品這麼重要，當初家人應該自己打掃房子，而不是連物品一併出售。

這家人接著在社群媒體不停騷擾原po，要她出來面對，讓她覺得非常困擾，所以上網發文求助。不少網友都支持女子的做法，認為女子花了許多心力清理屋內的物品，也懂得珍惜那些東西，實在沒道理還回去。也有網友批評這家人，認為他們絲毫沒有付出、沒有打掃就想要坐享其成，真的太誇張了。