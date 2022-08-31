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21歲女主播「邊直播邊愛愛」以為無人知 窗戶倒影出賣要被罰了

香港01／ 撰文：布萊恩
21歲女直播主「kimmikka」日前直播時疑與鏡頭外的男友「愛愛」，沒想到被身旁的玻璃窗「出賣」了。（影片截圖）
21歲女直播主「kimmikka」日前直播時疑與鏡頭外的男友「愛愛」，沒想到被身旁的玻璃窗「出賣」了。（影片截圖）

直播時注意周圍環境是常識吧！外國21歲女直播主「kimmikka」日前在Twitch直播時，疑似同步與鏡頭外的男友「愛愛」，以為無人發現，卻沒想到被身旁的玻璃窗「出賣」了， 整個調情過程的倒影都入了鏡，因而在觀眾眼前敗露了。相關片段隨後於網絡流傳，Twitch知悉後刪除了影片，「kimmikka」亦迎來懲罰，事關其帳號預料會被Twitch封鎖1星期處分。

綜合外媒報道，「kimmikka」上周三（8月24日）在Twitch直播開始時，雖然觀眾看到的鏡頭好像一切正常，惟「kimmikka」面部表情有謎般變化，身體角度及行為動作亦變得怪異，直到見到「kimmikka」旁邊的玻璃窗倒影，才發現原來鏡頭外的男友正與她調情，而鏡頭隨後拍攝到其男友頭部側面，證明觀眾沒有看錯。

「kimmikka」知悉出事後即時停止直播，Twitch亦刪除了相關片段，惟不少網民已備分片段並在網上瘋傳。「kimmikka」事後回應事件時形容當時是「醉酒誤事」，惟其帳戶已被Twitch封鎖，估計會被封號1星期處分。

「kimmikka」今年 7 月才在Twitch建立帳號，直播了約1個月，被封號時只有 231名「關注者」。事件引來網民熱議，有網民笑言直播時要留意周圍環境，確保沒有可以反射影像的物件，但也有人質疑「kimmikka」是為爭取曝光而造假炒作。

21歲女直播主「kimmikka」日前直播時疑與鏡頭外的男友「愛愛」，沒想到被身旁的玻璃窗「出賣」了。（影片截圖）
21歲女直播主「kimmikka」日前直播時疑與鏡頭外的男友「愛愛」，沒想到被身旁的玻璃窗「出賣」了。（影片截圖）

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文章授權轉載自香港01》

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