影／男友陪掛急診太緊張 她打開包驚呼「帶這些幹嘛啦！」

國外一名女子日前在社群媒體上分享自己爆笑的就醫經歷，讓網友看了也全都捧腹大笑。原來是她的男友陪她就醫時太過緊張，帶了一大堆沒有用的東西一起去掛急診。

據《鏡報》（Mirror）報導，24歲的艾蜜莉（Emily Shires）在Tik Tok上分享，自己前幾天肚子突然痛得受不了，男友提議要叫救護車陪她去掛急診。當時她告訴男友，記得準備帶幾樣要用的東西，接著就上了救護車。沒想到到了醫院以後，她打開男友的提袋看到的東西讓她超傻眼。

影片中艾蜜莉分享了一張照片，照片中可以看到男友拿了一個塑膠袋，裡面裝的卻是兩包洋芋片、一個豬肉派、一個高蛋白優格跟痱子粉。艾蜜莉在影片裡好氣又好笑的說，自己跟男友說要帶「必需品」，因為不知道要在醫院待多久，「但這袋東西到底是什麼啦！」影片最後艾蜜莉也開玩笑地說「大概是知道我會流汗所以帶痱子粉吧！真是謝了。」

這部爆笑的影片吸引不少網友按讚，大家也紛紛分享自己住院時的好笑經驗。有網友就說自己在封城期間弄斷腳踝，結果媽媽特地幫她準備了過世奶奶的照片「安慰她」。另一名網友則說自己住院覺得都快死了，兒子還幫她帶來家裡的郵件，提醒她記得繳水電費。還有一名網友分享，自己剛生完孩子，要老公幫忙打包一些衣服，結果老公卻帶了她最緊的一件牛仔褲讓她當場淚崩。不過也有網友替艾蜜莉的男友講話，表示「豬肉派在我家是很重要的必需品沒錯」。